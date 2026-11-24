Durante la madrugada de este martes, el cardenal y acompañante de Francisco, Víctor Manuel Fernández, publicó un libro bajo el nombre de “The Private Diary of Pope Francis”. Un escrito de 160 páginas en las que se ven fragmentos de cómo el papa argentino vivió su vida religiosa desde el 1992 hasta 2024, relatando “visiones del demonio”, una intensa crisis espiritual y más elementos que terminaron dando la vuelta al mundo en cuestión de horas.

Una publicación que sale de la normalidad, pero que termina siendo tomada para entender lo que pasaba por la cabeza de uno de los hombre más importantes y poderosos del planeta en su momento. En el caso de Francisco, este escribió más de 130 páginas con todas sus vivencias: “Me mostró algunos libros, entre ellos lo que parecía una vieja agenda con tapa de cuero. Cuando la abrió, vi que estaba llena de notas escritas a mano por él. Me dijo: ‘Con esto van a ver todos’”, cuenta el cardenal.

Los tres encuentros con el diablo

Esta serie de fragmentos mostraron una parte muy interesante sobre la vida y la espiritualidad de Francisco durante los años de su papado. Siendo de lo más interesante, las historias sobre los “frecuentes ataques demoníacos” que sufrió, describiendo tres de ellos: uno como arzobispo de Buenos Aires y dos mientras ejercía como papa.

Según su descripción, este tenía “ojos llameantes” que “amenazaban” y “seducían”. “No puedo olvidar sus ojos las dos primeras veces: desde el auto cuando volvía a la casa y en el coro durante la misa. Sin embargo, siempre reaparece en situaciones diferentes”, reza uno de los fragmentos del libro publicado por Fernández.

La tercera de estas visiones, al menos que el relató, se dio en el año 2018 luego de que se encontrara en un viaje por una serie de abusos sexuales en el interior de la Iglesia. “En una ocasión, pocos días después de volver a Roma, estaba en una reunión. Lo vi y escuché su voz (subrayado por él), triunfante, dueña de todo: ‘Ahora conseguí todo lo que quería’”, decía Francisco.

“Así como no puedo olvidar sus ojos de las dos anteriores, en este caso no puedo olvidar la potente ronquera de su voz. El Señor me dio la oportunidad de salir de esa reunión, y así me liberó”, siguió el sumo pontífice sobre esta última experiencia.

Además de todo esto, Francisco aseguraba que había podido ver “la entrada del infierno”, algo que para él fue una “seducción pagana en plena fuerza”. Situación que cerró escribiendo: “Me asomé a mirar un poco y me aterró. Fue antes de dormirme. Agarré el rosario como un arma. Le agradezco al Señor esta ayuda”.

Crisis espiritual y uso del poder

En otro importante apartado, quien dirigió la Iglesia católica por más de diez años, contó que entre los años 2021 y 2022 sufrió una importante crisis espiritual por la tentación y la incertidumbre que le generaba el uso del poder que tenía.

Una situación que Fernández intentó explicar diciendo que todo se “vinculada al poder” y a la curiosidad por “descubrir qué se siente al ejercer el propio poder”. Algo que terminó dejando de lado para poder seguir en su camino de humildad y devoción.

Puesto que para él, sentirse “por encima del mundo” por su poder era “el camino de la peor mundanidad espiritual imaginable, que él buscó desarmar evitando todo símbolo o expresión de ‘majestad’ o ‘gloria’ papal”, contó el cardenal.