El día que Maradona revolucionó Tunuyán: la visita del 10 que quedó en la memoria del Valle de Uco

El 30 de octubre de 1960 nacía en Lanús Diego Armando Maradona. Con una pelota en los pies y una zurda que terminaría recorriendo el mundo, aquel niño se convertiría en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Este viernes, a 66 años de su nacimiento, su figura vuelve a ocupar un lugar central en la memoria futbolera argentina. Y en el Valle de Uco hay un recuerdo particular que también tiene al Diez como protagonista: aquella noche de octubre de 2019 en la que su llegada a Tunuyán revolucionó a los vecinos.

La historia comenzó a escribirse el viernes 4 de octubre de 2019. Maradona había asumido semanas antes como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata y el calendario de la Superliga lo traía a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz Antonio Tomba. La expectativa por su presencia crecía desde días antes, pero hubo una particularidad que convirtió al Valle de Uco en el escenario de aquella visita: el plantel del Lobo se alojaría en el hotel Fuente Mayor, ubicado en Vista Flores, Tunuyán.

Cerca de las 19, el avión que trasladaba a la delegación aterrizó en el aeropuerto El Plumerillo. Desde allí, el equipo emprendió el viaje hacia el departamento bajo un importante operativo de seguridad. Maradona descendió de la aeronave y subió directamente al colectivo que esperaba en la pista, mientras cientos de personas aguardaban detrás de los alambrados con la ilusión de verlo, aunque fuera por unos segundos.

La expectativa no terminó en el aeropuerto. En las inmediaciones del hotel Fuente Mayor, una multitud de vecinos, hinchas y curiosos se congregó para recibir al ídolo. Hubo cantos, gritos, saludos y teléfonos preparados para registrar un momento que muchos difícilmente olvidarían. La presencia de Diego había convertido una concentración deportiva en un acontecimiento para todos.

Entre las imágenes que dejó aquella noche quedó también la reacción del propio Maradona, que se mostró conmovido por el recibimiento. En diálogo con Fox Sports, el entrenador no ocultó su sorpresa y agradecimiento: “Esto es maravilloso, inigualable, me pasó muchas veces en Nápoli”, expresó al referirse al cariño de la gente. Una comparación que dimensionaba el entusiasmo que había despertado su llegada a Vista Flores.

Pero la visita tenía otro detalle especial. Maradona había manifestado su deseo de conocer a Víctor Antonio Legrotaglie, una de las máximas figuras de la historia del fútbol mendocino. El encuentro entre ambos futbolistas era uno de los momentos esperados de aquella estadía, que también permitió reunir, aunque fuera por un rato, a dos nombres que dejaron su huella en el deporte.

Al día siguiente, el sábado 5 de octubre, Gimnasia enfrentó a Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas, por la novena fecha de la Superliga. El equipo platense se impuso por 4 a 2 y, una vez terminado el encuentro, Maradona y su delegación emprendieron el regreso a Buenos Aires.

La estadía fue breve, apenas una noche, pero alcanzó para dejar una postal difícil de repetir en el Valle de Uco. Durante unas horas, Tunuyán fue el lugar donde descansó, recibió el cariño de sus admiradores y se dejó sorprender por una multitud que quería estar cerca de Diego. Siete años después, en el aniversario de su nacimiento, aquella visita vuelve a aparecer entre los recuerdos futboleros de los valletanos.