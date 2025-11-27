Search
Instagram Facebook Twitter
Captura de pantalla 2025-11-27 152850
imponente paisaje

El día en que un piloto de Fórmula 1 quedó enamorado de un rincón oculto de Tunuyán

En el corazón del Valle de Uco, deslumbra una caída de agua de 40 metros y un entorno salvaje ideal para el trekking.

En medio del imponente paisaje del Valle de Uco, a pocos kilómetros del Manzano Histórico, se esconde uno de los destinos más fascinantes de Tunuyán: el Chorro de la Vieja, una cascada de 40 metros que sorprende por su potencia y belleza. Este rincón natural, cada vez más elegido por aventureros, combina el encanto de la montaña con un espíritu explorador que lo vuelve inolvidable.

A solo 12 kilómetros del Manzano Histórico, y sobre la Ruta Provincial 94, el acceso se realiza por un circuito de trekking de nivel moderado. El recorrido invita a internarse en cañadones y peldaños naturales, mientras el sonido constante del agua y las montañas cubiertas de vegetación acompañan cada tramo del sendero. Se trata de una experiencia inmersiva en la naturaleza, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

El Chorro de la Vieja no solo cautiva a excursionistas locales: en 2022, el piloto de Fórmula 1 Valtteri Bottas visitó este salto escondido, compartiendo imágenes que recorrieron el mundo y posicionaron al lugar como un imperdible del turismo aventura en el Valle de Uco. Su presencia impulsó aún más la curiosidad de viajeros que buscan destinos auténticos y escenarios naturales únicos.

Hoy, este salto en plena montaña ofrece una postal que invita tanto a la contemplación como a la adrenalina. Es un sitio perfecto para un día de aventura en familia o un escape romántico, donde la conexión con la naturaleza se vuelve protagonista. Quienes lo visitan aseguran que la belleza del lugar permanece grabada en la memoria, como un secreto bien guardado del cordón andino.

Explorar el Chorro de la Vieja es sumergirse en la esencia del Valle de Uco. Un rincón mágico, salvaje y todavía poco conocido, que espera a cada visitante con una experiencia que combina descubrimiento, paisaje y emoción.

ETIQUETAS:

TunuyánValle de Ucoturismochorro de la viejaValtteri Bottas

+ Noticias

imponente paisaje

El día en que un piloto de Fórmula 1 quedó enamorado de un rincón oculto de Tunuyán

Por: Redacción NDI

listos...ya!

Histórico: Tunuyán llenó los cupos de la Maratón Aniversario luego de tres inscripciones

Por: Redacción NDI

lamentable

Un grupo de mendocinos fue asaltado violentamente mientras iban de tour de compras por Chile

Por: Redacción NDI

Polémica

La exorbitante suma de dinero que Facundo Arce le exige a Tupungato para poder llevar adelante su defensa

Por: Redacción NDI

inseguridad

San Carlos: un hombre se levantó para ir a trabajar y se dio cuenta que lo habían desvalijado

Por: Redacción NDI

En agenda

Qué dice la reforma laboral que impulsa el Gobierno sobre las vacaciones de empleados

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter