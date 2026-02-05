El desplante libertario en un acto de campaña incomodó a Cambia Mendoza

Las elecciones municipales tienen a los dirigentes y partidos políticos con la cabeza en la campaña política. Presentaciones de candidatos y recorridas inundan las redes sociales para que la gente se entere de que están buscando el voto bajo la promesa de solucionarles los problemas.

La Libertad Avanza y la UCR, en Luján de Cuyo, tienen a un aliado que es el Pro, aunque puntualmente el intendente Esteban Allasino. Es en el único municipio en el que hay nombres del partido que preside Gabriel Pradines dentro de las listas de Cambia Mendoza.

La Sociedad Española convocó a unas 800 personas ayer para trabajar en las propuestas de campaña. Los principales oradores fueron el gobernador Alfredo Cornejo y el propio Allasino. Sin embargo, la gran cantidad de gente no ocultó un faltazo notorio. Ni Facundo Correa Llano ni sus militantes lujaninos dijeron presente.

Cornejo se esforzó en explicar que estaba en La Paz junto al presidente de la UCR, Andrés Lombardi. La presentación en el este era a las 21 y en Luján, la convocatoria era con bastante anticipación. La actitud libertaria dejó en evidencia la alianza forzada que hay en ese departamento.

El encono no es ideológico ni mucho menos, es estrictamente personal. La novia de Facundo Correa Llano, Macarena D’Ambrogio que asumirá en el Senado en las próximas semanas, tuvo un paso pozo feliz por la Municipalidad de Luján de Cuyo y el municipio prescindió de sus servicios. La furia le dura hasta hoy, parece. Y los jóvenes panfleteadores no desentonaron.

Es tal la necesidad de los radicales de aferrarse a la gente de Javier Milei que se tragan los sapos de Correa Llano y su gente. Hasta incluso se encargan de bajarle el tono a cualquier polémica que pueda armarse por las actitudes y aires de divismo que, por lo bajo, les critican.