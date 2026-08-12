El desgarrador mensaje de Leo Messi a su papá: “No sé como seguir”

Pasados algunos días desde el fallecimiento de su padre, Lionel Messi rompió el silencio y, a través de un posteo en sus redes sociales, le dedicó un sentido mensaje. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, escribió el capitán de la Selección argentina en su cuenta de Instagram. El Diez había viajado de urgencia a Rosario junto a su familia para despedir a Jorge, quien murió durante la madrugada del pasado sábado.

Pasado el funeral del pasado domingo, y tras algunos días, Leo Messi abrió su corazón como pocas veces antes para hablarle a Jorge. “Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, expresó el Diez, quien, si bien reconoció que lo que sucedió fue “lo mejor“, expuso que la partida de su padre llegó “muy pronto“. “Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, se lamentó el Diez.

Uno de los momentos más personales del mensaje estuvo relacionado con el último Mundial. Messi contó que Jorge le pedía constantemente que disputara ese torneo y recordó que, días antes de su comienzo, la salud de Jorge se deterioró. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo“, revela Messi, quien además recuerda que su madre Celia le decía que iba a recuperarse par viajar a verlo. “Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar“, revela el capitán albiceleste.

Sin embargo, cada vez que terminaba el partido, el Diez buscaba con la mirada a su padre y éste no estaba ahí. “Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, contó. Aun así, siguió pensando en llegar lo más lejos posible para darle tiempo a recuperarse y poder compartir al menos un encuentro. “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, relató. En ese sentido, confiesa que las piernas ya no le respondían: “Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien“.

En ese pasaje de la carta abierta, Lionel Messi hace una revelación íntima: Jorge pensó que Argentina había perdido la final por penales. “No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido”, escribió el Diez. Y agregó: “Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”.

En ese marco, el astro argentino dejó una de las frases más desgarradoras del mensaje: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, confesó. Incluso dejó abierta una duda sobre su futuro en el fútbol. “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió.

“Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, se lamenta Leo.

Con una mezcla de tristeza y complicidad, Messi también recordó qué significaba para su padre verlo jugar. “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí… ”, escribió.

Después volvió a su infancia y a aquellos primeros años en los que Jorge lo llevaba a entrenar apenas terminaba de trabajar. “Desde chiquito siempre fue así”, recordó Messi, quien también destacó que su padre no faltaba a ninguno de sus partidos y que sufría y disfrutaba al verlo jugar, aunque “nunca me regalabas muchos elogios”.

Para Messi, Jorge fue mucho más que su padre. “Fuiste papá, amigo y representante”, escribió. También destacó la forma en que estuvo presente en cada etapa de su vida y reconoció que, incluso después de las discusiones y los reproches, muchas veces terminaba teniendo razón: “Al final se terminaba dando como vos decías”.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, escribió Messi hacia el cierre de su mensaje.

Finalmente, Messi se despidió con unas pocas palabras que resumieron el vínculo que compartieron durante toda su vida: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

El mensaje completo de Lionel Messi

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí… 😉

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.