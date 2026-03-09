Search
EX REINA NACIONAL

El desesperado pedido de Marcela Gaua tras perder un objeto histórico en el Teatro Griego

La ex Reina Nacional de la Vendimia oriunda de Tunuyán, pidió ayuda en redes tras extraviar un objeto importante durante el acto central.

Un llamado a la solidaridad comenzó a circular en redes sociales luego de que la ex Reina Nacional de la Vendimia, oriunda de Tunuyán, perdiera uno de los recuerdos más importantes de su reinado durante la celebración vendimial del domingo por la noche.

Se trata de Marcela Gaua, quien utilizó su cuenta de Instagram para pedir ayuda a quienes asistieron al espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Según explicó, extravió su histórica banda de Reina Nacional de la Vendimia 1988, un símbolo que la acompañó durante su reinado y que conserva un fuerte valor emocional.

“Llamado a la solidaridad. Anoche perdí mi banda donde dice ‘Reina Nacional de la Vendimia 88’ en el Teatro Griego. Estaba en el sector Malbec 5. Si alguien la encontró, por favor que me escriba”, expresó la ex soberana en su publicación.

El pedido rápidamente comenzó a difundirse entre seguidores y asistentes a la fiesta vendimial, ya que la banda representa una pieza simbólica del patrimonio personal de quien fue una de las figuras más recordadas de la Vendimia de fines de los años 80.

Por el momento no se confirmó si el objeto fue hallado, pero el mensaje apunta a que quienes hayan estado en ese sector del anfiteatro puedan aportar información para recuperarlo.

Mientras tanto, el pedido de la ex reina continúa circulando en redes con la esperanza de que ese recuerdo único de la historia vendimial pueda volver a manos de su dueña

