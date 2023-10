El descargo de Milei luego del confuso episodio que protagonizó en una entrevista

Luego del confuso momento que vivió en la TV el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, hizo su descargo sobre el enojo que lo llevó a estallar en vivo. “La Argentina del revés”, justificó el economista que se enfrentará a Sergio Massa, en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

“Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco. Pero al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato. La realidad es que lo que quieren es que nada cambie. Bueno, nosotros vinimos a cambiar las cosas”, publicó Milei en la red social X.

“Pregúntense ustedes de qué lado están: del lado de los que quieren mantener ese modelo empobrecedor al servicio de los políticos o de los que queremos cambiar abrazando las ideas de la libertad para que Argentina tenga un futuro prospero”, añadió.

Qué pasó

Milei, se enojó en una entrevista televisiva por los ruidos detrás de cámara y advirtió: “Si yo le erro, a mí me destrozan públicamente”. El liberal estaba explicando sus ideas en una nota en A24 hasta que le pidió al conductor Esteban Trebucq que pusiera fin a los “murmullos” de fondo, ya que no se podía concentrar.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, dijo el economista.

😳 "ES DIFÍCIL HABLAR CON MURMULLOS EN EL OÍDO"



👉 Javier Milei fue entrevistado en A24 por Esteban Trebucq y expresó su fastidio de manera reiterada por "los murmullos detrás de cámara".#SiempreNoticiasR10 pic.twitter.com/ygXdaO15o4 — Radio 10 – AM 710 (@Radio10) October 27, 2023

A su vez, Milei agregó: “Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Si yo le erro, a mi me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”.

Frente a su enojo, Trebucq, que pidió silencio, le indicó que después de la entrevista le iba a explicar qué estaba pasando detrás de cámara: “Yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que hablan demasiado. Es muy difícil, temas tan complejos, con murmullos en el oído”. “No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en todo esto”, añadió.

“Espero que haya quedado bien explicado. Creo que hice un buen esfuerzo a pesar del ruido”, finalizó para continuar con otros temas.