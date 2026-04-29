El descargo de la UNCuyo contra Javier Milei

En un clima de creciente tensión, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) lanzó un fuerte descargo contra la gestión de Javier Milei. Al confirmar su adhesión a la Marcha Federal Universitaria del próximo 12 de mayo, la institución aprovechó para desmentir categóricamente los rumores oficiales que hablaban de una supuesta “suspensión de actividades” en las facultades públicas.

Desde la casa de estudios fueron tajantes: la actividad académica es normal. A pesar de los conflictos presupuestarios, las autoridades aseguraron que los laboratorios, bibliotecas y aulas siguen operativos, cumpliendo con el calendario de exámenes y clases establecido para este ciclo.

El comunicado pone el foco en una cifra alarmante: un retraso salarial del 47,3%. Según la UNCuyo, si las puertas de la universidad siguen abiertas es gracias al “esfuerzo cotidiano” de los docentes y el personal administrativo, quienes sostienen el sistema a pesar de la fuerte pérdida de poder adquisitivo.

“El verdadero riesgo no son las protestas, sino el incumplimiento ilegal del financiamiento por parte del Gobierno”, recalcaron desde la institución.

Los puntos clave del conflicto

La universidad mendocina estructuró su reclamo sobre tres ejes fundamentales:

Desfinanciamiento deliberado: Acusan al Ejecutivo de ignorar las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso y ratificadas por la Justicia.

Narrativa oficial: La institución pidió a la ciudadanía no caer en “engaños” que buscan desacreditar la educación pública para desviar el foco de la crisis económica.

Continuidad de las medidas: Advirtieron que, mientras no se respete la ley vigente de financiamiento educativo, las movilizaciones de estudiantes y trabajadores seguirán escalando en todo el país.

Con este posicionamiento, la UNCuyo se planta como uno de los referentes regionales en la defensa del sistema universitario, elevando la apuesta de cara a la movilización nacional de mayo.