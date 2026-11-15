El Deportivo Maipú cruzó a Madryn por “minimizar” la agresión a Galardi y reveló el parte médico del arquero

El Deportivo Maipú salió al cruce de Deportivo Madryn luego de la polémica por la agresión que sufrió Nahuel Galardi durante el partido entre ambos por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. El club mendocino difundió el diagnóstico médico del arquero y rechazó categóricamente lo expresado por la institución patagónica, que había asegurado que el futbolista no presentaba lesiones ni impedimentos físicos.

A través de un comunicado oficial, el Cruzado dio detalles del estado de salud de su arquero y mostró la constancia médica de la Clínica Santa María de Puerto Madryn, donde Galardi fue atendido después de recibir el impacto de un proyectil pirotécnico arrojado desde la tribuna local.

Según el diagnóstico del médico de Guardia Central, el arquero presenta una “conmoción acústica (choque acústico)“, que le provocó tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia.

Además, Maipú indicó que, por recomendación del profesional que lo atendió, el futbolista deberá cumplir 48 horas de reposo. También se le indicaron estudios y exámenes complementarios para “descartar cualquier posible secuela derivada de lo sucedido“.

El fuerte rechazo de Maipú al comunicado de Deportivo Madryn

La respuesta del club mendocino llegó después de que Deportivo Madryn difundiera su propia versión de lo ocurrido. En ese comunicado, el Aurinegro había señalado que el servicio médico que trabaja en los partidos evaluó a Galardi en el campo de juego y no constató lesiones.

Además, dicho comunicado también aseguraba que sus profesionales acompañaron al arquero hasta la Clínica Santa María para una segunda evaluación. Según esa versión, allí se determinó que el futbolista “no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos que le imposibilitaran continuar disputando el encuentro“.

En ese sentido, el comunicado del Aurinegro agregó que, durante la revisión, se constató que Galardi no registraba hemorragias, conservaba la fuerza física de manera simétrica y se encontraba “orientado en tiempo y espacio“.

Esas afirmaciones fueron las que motivaron la respuesta de Maipú, que manifestó su “más enérgico rechazo” a lo expresado por la institución sureña. En su comunicado, el Cruzado remarcó que cualquier información difundida públicamente debe ajustarse a los hechos y a la documentación médica existente.

“El Club Deportivo Maipú rechaza categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido“, sostuvo la institución botellera, que también aseguró que continuará acompañando al arquero y a su familia, atentos a su evolución y a las indicaciones de los profesionales de la salud.

La agresión que terminó con el partido suspendido

El episodio ocurrió el sábado, durante el encuentro de octavos de final del Reducido que Deportivo Madryn le ganaba 3 a 1 a Maipú en el estadio Abel Sastre. Cuando faltaban pocos minutos para el final, un artefacto pirotécnico fue arrojado desde la tribuna hacia el área que defendía Galardi y el arquero resultó afectado.

Luego de que Galardi recibiera atención médica en el campo de juego, se produjeron forcejeos cuando los jugadores de Maipú frenaron el carrito de traslado y reclamaron una ambulancia. Luego, el arquero sería llevado al vestuario y posteriormente trasladado a una clínica para una evaluación.

El encuentro permaneció interrumpido durante 52 minutos, hasta que el árbitro resolvió suspenderlo.