El dato que inquieta a las escuelas: docentes advierten el motivo de la “desconexión” en las aulas

La escuela secundaria argentina enfrenta un escenario cada vez más complejo y los propios docentes son quienes lo reflejan con mayor preocupación. Un relevamiento elaborado por la Universidad Católica Argentina junto a la Asociación Conciencia reveló que 8 de cada 10 educadores consideran que la desmotivación estudiantil es hoy uno de los principales problemas dentro de las aulas. El estudio reunió respuestas de más de 1.100 docentes de escuelas públicas y privadas de todo el país.

El informe, titulado “Repensar la escuela secundaria”, también expone otras dificultades que golpean al sistema educativo. Las inasistencias reiteradas, la baja exigencia académica y la escasa participación de las familias aparecen entre las preocupaciones más frecuentes. Además, los docentes calificaron el estado actual de la secundaria con apenas 2,5 puntos sobre 5, reflejando una mirada crítica sobre el funcionamiento del nivel medio.

Las problemáticas cambian según el contexto social de cada institución. Mientras en escuelas estatales y sectores vulnerables preocupa especialmente el ausentismo y la falta de recursos, en colegios privados los docentes advierten un creciente desinterés de los estudiantes y conflictos vinculados al uso del celular. Sin embargo, lejos de pedir una prohibición absoluta, muchos educadores consideran que los dispositivos pueden convertirse en herramientas útiles de aprendizaje si existe una planificación adecuada.

El trabajo también mostró un fuerte debate sobre los cambios en los sistemas de promoción escolar. Más del 60% de los docentes rechazó los modelos que eliminan la repitencia tradicional, aunque especialistas remarcaron la necesidad de generar mecanismos de acompañamiento temprano para evitar la deserción. A pesar del diagnóstico crítico, el informe destaca que una amplia mayoría de los educadores está dispuesta a incorporar nuevas metodologías de enseñanza, aunque advierten que muchas veces los programas oficiales terminan dificultando la innovación dentro del aula.