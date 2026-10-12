El dato de la inflación que preocupa al entorno económico del Gobierno nacional

La inflación de septiembre vuelve a poner bajo la lupa el programa económico del Gobierno después de la desaceleración registrada en agosto.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá el dato oficial a las 16 horas de este martes 13 de octubre. La expectativa del Gobierno está centrada en sostener la tendencia descendente de los precios y lograr que la inflación mensual se mantenga por debajo de ese umbral.

Sin embargo, los relevamientos de distintas consultoras muestran que los alimentos volvieron a presionar sobre el índice durante septiembre. Las estimaciones privadas muestran diferencias, aunque coinciden en ubicar la inflación mensual cerca del 2%.

Los aumentos que presionaron sobre el IPC

Uno de los principales factores detrás del repunte de septiembre fue el comportamiento de los alimentos y las bebidas, una categoría de peso dentro del Índice de Precios al Consumidor.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 3,2% durante el mes.

Por su parte, C&T Asesores Económicos señaló que los alimentos y bebidas registraron su mayor ritmo de incremento desde mayo. Dentro de ese grupo, las verduras subieron un 11%, mientras que la carne avanzó un 2,1%.

LCG también detectó aumentos en los productos básicos de alimentación: durante la última semana de septiembre, los precios subieron un 1,7%, mientras que la variación acumulada en las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%.

En tanto, Analytica registró un incremento semanal del 0,8% en alimentos y bebidas hacia el cierre del mes, con una variación del 2,8% en cuatro semanas.

Estas subas muestran que el comportamiento de los productos de consumo cotidiano continúa siendo determinante para la evolución de la inflación y para el impacto que los precios tienen sobre los ingresos de los hogares.