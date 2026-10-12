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El dato de la inflación que preocupa al entorno económico del Gobierno nacional

El Indec publicará este martes 13 de octubre el índice de inflación de septiembre. Las consultoras privadas estiman que el IPC aumentará.

La inflación de septiembre vuelve a poner bajo la lupa el programa económico del Gobierno después de la desaceleración registrada en agosto.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá el dato oficial a las 16 horas de este martes 13 de octubre. La expectativa del Gobierno está centrada en sostener la tendencia descendente de los precios y lograr que la inflación mensual se mantenga por debajo de ese umbral.

Sin embargo, los relevamientos de distintas consultoras muestran que los alimentos volvieron a presionar sobre el índice durante septiembre. Las estimaciones privadas muestran diferencias, aunque coinciden en ubicar la inflación mensual cerca del 2%.

Los aumentos que presionaron sobre el IPC

Uno de los principales factores detrás del repunte de septiembre fue el comportamiento de los alimentos y las bebidas, una categoría de peso dentro del Índice de Precios al Consumidor.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 3,2% durante el mes.

Por su parte, C&T Asesores Económicos señaló que los alimentos y bebidas registraron su mayor ritmo de incremento desde mayo. Dentro de ese grupo, las verduras subieron un 11%, mientras que la carne avanzó un 2,1%.

LCG también detectó aumentos en los productos básicos de alimentación: durante la última semana de septiembre, los precios subieron un 1,7%, mientras que la variación acumulada en las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%.

En tanto, Analytica registró un incremento semanal del 0,8% en alimentos y bebidas hacia el cierre del mes, con una variación del 2,8% en cuatro semanas.

Estas subas muestran que el comportamiento de los productos de consumo cotidiano continúa siendo determinante para la evolución de la inflación y para el impacto que los precios tienen sobre los ingresos de los hogares.

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