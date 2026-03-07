El crudo testimonio de Gustavo Blanco Leschuk, el futbolista mendocino que viajó 27 horas para escapar de los bombardeos en Irán

La guerra no hace ningún tipo de distinción. Cuando alcanza a una región, afecta a todos, sin importar clase social ni profesión. Y el fútbol no es ajeno a esto. Así, lo puede atestiguar Gustavo Blanco Leschuk, futbolista mendocino que milita en la liga iraní y que tuvo que escapar de los bombardeos que cayeron sobre el país árabe.

En medio de la escalada bélica que afecta Medio Oriente, Blanco Leschuk relató cómo debió abandonar Irán luego de que una explosión se registrara cerca del aeropuerto de Teherán cuando regresaba de disputar un partido con su club, el Foolad FC. “Escuchamos una explosión en las afueras del aeropuerto y vi humo (…)Nos tuvimos que ir por los bombardeos. Se había parado todo y la manera más segura era salir por Turquía”, explicó el atacante mendocino de 34 años.

Gustavo Blanco Leschuk militaba en el Foolad FC al momento de salir de Irán.

La primera reacción del mendocino fue acudir a la embajada argentina. Sin embargo, se encontró con un panorama tan desolador como inesperado: no había embajada. Según contó el deportista, pese a tener el número, ésta “hacía meses que no funcionaba“.

Ante este alarmante escenario, Blanco Leschuk decidió abandonar el país rumbo a Turquía por vía terrestre junto con dos compañeros brasileros. Según su relato, “fueron 27 horas manejando nosotros“. Antes de irse, notificaron al club de su decisión.

En su crudo relato, el futbolista dijo que los días previos a su salida de Irán fueron los más tensos: “Viví con miedo los dos últimos días. Por las noches escuchaba explosiones y hubo dos noches que las bombas me despertaban“, detalló.

Ya a salvo, ahora Blanco Leschuk espera definiciones sobre su futuro, ya que su contrato con el club iraní vence en junio: “Estoy esperando qué pasa con los clubes y la FIFA si nos dejan libres por conflictos bélicos“, explicó.

Cabe destacar que el futbolista había llegado a la liga iraní por una propuesta contractual que, según explicó, fue “netamente económica”. Durante su estadía actuó primero en el Esteghlal Tehran FC y luego en el Foolad, donde permaneció hasta el reciente episodio que precipitó su salida del país.

En su extensa trayectoria, Blanco Leschuk -formado en Mendoza- tuvo pasos por varios clubes del exterior, entre los que se destacan el Málaga CF, el Real Oviedo, el SD Eibar, todos ellos de españa. En Argentina debutó en primera división en Arsenal de Sarandí, donde tuvo como técnico a Gustavo Alfaro.