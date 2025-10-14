El costo de vida no afloja: la inflación en Mendoza volvió a marcar por encima del promedio nacional

La inflación de septiembre volvió a mostrar diferencias entre Mendoza y el resto del país. Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), el índice provincial fue del 2,2%, una décima por encima del 2,1% informado por el INDEC. En lo que va del año, los precios acumulan un alza del 20,2% en Mendoza y del 22% a nivel nacional.

Se trata del segundo mes consecutivo en el que el índice mendocino se mantiene por encima de la barrera del 2%, y el tercero al alza, consolidando la tendencia iniciada en julio luego de cuatro meses de desaceleración. Aun así, la inflación interanual en la provincia fue del 29%, por debajo del 31,8% nacional, lo que refleja una menor presión de precios.

Dentro del relevamiento provincial, los rubros que más aumentaron fueron Vivienda y Servicios Básicos (4%), impulsados por los ajustes en energía eléctrica y gas natural, seguidos por Otros Bienes y Servicios (3,8%) y Transporte y Comunicaciones (3,1%). En tanto, Alimentos y Bebidas, el capítulo de mayor peso en el índice, subió 1,9%, por debajo del promedio general.

Inflación de septiembre de 2025 en la provincia de Mendoza. Foto: DEIE.

Otros sectores registraron incrementos más moderados: Salud (2,3%), Educación (2,1%), Indumentaria (1,8%), Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (1%) y Esparcimiento (0,6%).

De cuánto es la inflación de septiembre 2025 en Argentina

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre fue del 2,1%, con un acumulado anual del 22%. La división con mayor aumento fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (3,1%), impulsada por las tarifas de servicios públicos y el ajuste en alquileres.

En el otro extremo, “Restaurantes y hoteles” mostró la menor variación, con apenas 1,1%, lo que podría reflejar una retracción del consumo en sectores vinculados al ocio y la gastronomía.

Inflación nacional para septiembre de 2025. Foto: INDEC.

Según el organismo, las categorías de precios regulados lideraron el alza con 2,6%, seguidas por los estacionales (2,2%) y el IPC núcleo (1,9%). Los analistas advierten que el impacto del aumento en servicios públicos continúa afectando especialmente a la clase media, el segmento más golpeado por el encarecimiento de los costos de vivienda, salud y educación.

Pese a que la inflación se mantiene estable respecto a meses anteriores, los precios aún no muestran señales claras de desaceleración. En Mendoza y en el resto del país, el bolsillo de los hogares medios sigue ajustado, con incrementos en bienes y servicios esenciales que erosionan el poder adquisitivo y condicionan la recuperación del consumo interno.