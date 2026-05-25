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El Correo Argentino eligió un icónico lugar del Valle de Uco para una colección postal

Los sellos ya se encuentran disponibles en la Tienda Filatélica del Palacio Libertad, en sucursales filatélicas de todo el país y también a través de la tienda online oficial del correoargentino.com.ar.

La emblemática Laguna del Diamante, ubicada en el departamento de San Carlos, fue elegida por el Correo Argentino para integrar una colección postal internacional que destaca los paisajes naturales más impactantes del país.

El Correo Argentino presentó la nueva emisión postal “UPAEP-Lagos & Lagunas”, una propuesta impulsada por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) que pone en valor algunos de los paisajes naturales más emblemáticos de la Argentina.

La colección está integrada por dos sellos postales: uno dedicado a la Laguna del Diamante y otro al Lago Nahuel Huapi. Ambas piezas incorporan el logo de la UPAEP y detalles en tinta plateada, resaltando su valor artístico, cultural y simbólico.

La iniciativa busca destacar la importancia de los lagos y lagunas como ecosistemas fundamentales para la biodiversidad, promoviendo además una mayor conciencia sobre la preservación ambiental y el cuidado de los recursos naturales.

Para San Carlos, esta distinción representa un importante reconocimiento a uno de sus principales atractivos naturales y turísticos, consolidándola como un símbolo del patrimonio ambiental mendocino y un destino de relevancia nacional e internacional. La presencia de este paisaje en una emisión postal internacional también contribuye a fortalecer la promoción turística del departamento y a difundir la riqueza natural de la región.

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