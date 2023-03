De la boca para afuera, Alfredo Cornejo, vende humo y frases mediáticas para quedar bien en el electorado mendocino, que acompaña el proyecto nacional de Juntos por el Cambio, el mayor problema es cuando #hACe!.

Ahí es donde a Alfredo le salta la genética de radical K y aplica todo lo aprendido de kirchnerismo básico de la mano de su mentor Néstor Kirchner.

Para eso, desde su nacimiento como frente político, Alfredo metió en Cambia Mendoza a los grupos piqueteros de Libres del Sur para quedarse con los planes sociales y aplicar las tradicionales prácticas populistas de baja estopa en los sectores más vulnerables de Mendoza.

Ya como gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo manejó la caja de los miles de planes sociales que Nación entregaba y utilizó como «soldados sociales» a los dirigentes de Libres del Sur para realizar clientelismo en medio del fango de la Mendoza profunda.

Esa manipulación de la caja social le sirvió para ordenar a gran parte de los sectores populares mientras ascendía a varios piqueteros como funcionario de su gobierno provincial.

Muchos partidos que integran el Frente Cambia Mendoza se plantean qué nivel de pertenencia republicana tienen los piqueteros de Libres del Sur colgados dentro del cornejismo tanto a nivel provincial como en diversos municipios del Gran Mendoza.

Incluso mientras el Cornejismo de la boca para afuera habla de combatir el populismo, el mismísimo Alfredo Cornejo dice «Cambia Mendoza es una herramienta de la gente para luchar contra el populismo».

Práctica el mismo populismo barato que «detesta» verborragicamente y tiene debajo de la alfombra, como aliado político a los mismos piqueteros que cortan las calles de Buenos Aires: la dirigencia de Libres del Sur y Barrios de Pie que justamente integran las listas de candidatos cornejistas de Cambia Mendoza 2023 ¿No es contradictorio? ¿Alfredo Cornejo es un hipócrita?

Una cosa es comentar y otra cosa es escuchar. Por eso, empezó a circular un audio donde se ve claramente como el Cornejismo aplica ese clientelismo en los sectores populares del Valle de Uco, tomando de rehén a cientos de familias vulnerables de bajos ingresos que apenas se sostienen con planes sociales en una Mendoza que ajusta, con altos índices de pobreza y precariedad laboral, con los sueldos más bajos del país acordes a este «Modo Mendoza» que se practica.

En el audio se escucha a una humilde mujer del Valle de Uco, cuya identidad por obvias razones se reserva, donde revela como dirigentes del Cornejismo (Libres del Sur) aprietan y extorsionan a estas familias para que no tengan la libertad de elegir democráticamente otra fuerza política que no sea «Cornejo» por temor a que les saquen los planes sociales.

En medio de una búsqueda por los barrios populares del Valle de Uco surge este audio «¿Esta afiliación la ven todos los políticos?» se pregunta la señora ante un dirigente social de otro color político diferente a Libres del Sur (Cornejismo).

La mujer detalla que este espacio casi la tiene de rehén en base a la extorsión «Yo ya estoy afiliada a Libres del Sur, este mes me vino como Potenciar Trabajo, empecé a cobrar».

Y sigue «Ellos (Libres del Sur) me han dicho que si yo me afiliaba a otro partido, me sacan eso. Tengo miedo si me registran en otro lado me van a quitar ese sueldo.

Y ese sueldo no lo quiero perder porque más que más es una ayudita, yo más o menos con eso me estoy defendiendo para hacerme los estudios (médicos)».

«Yo no quiero que me hagan problemas con quitarme eso porque sino el mes que viene no lo voy a cobrar», se confiesa con inocencia la señora.

Lamentablemente el dinero de los impuestos de todos los mendocinos volcados a las prácticas clientelares que el mismo Cornejo dice «combatir», extorsionando con fines electoralistas un derecho social de los pobres de Mendoza.

