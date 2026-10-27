El contundente mensaje de Cornejo tras la tensión en la cárcel por la toma de un rehén

La resolución de la crisis desatada en el penal de Boulogne Sur Mer, donde dos presos mantuvieron como rehén a un guardia para exigir un traslado, dejó una contundente definición por parte del Poder Ejecutivo provincial.

El gobernador Alfredo Cornejo ratificó que no cederán posturas ante extorsiones dentro de los penales.

Los internos buscaban ser trasladados a las instalaciones de Almafuerte I como condición para liberar al agente penitenciario. Sin embargo, la respuesta del mandatario fue tajante: la solicitud fue rechazada de plano y ambos serán enviados directamente al régimen de Muy Alto Perfil, la división de más alta seguridad del sistema penitenciario.

Cornejo fundamentó el accionar inflexible recordando el peligroso perfil de los involucrados. Uno de los reclusos cumple una pena de 27 años de prisión motivada por delitos de homicidio agravado y robos a mano armada.

Mientras que el otro tiene una condena de 23 años de cárcel por abuso sexual agravado con acceso carnal y robos agravados.

“Quienes ya cumplen condenas de esta gravedad y vuelven a cometer delitos dentro de una cárcel deben saber que habrá consecuencias. No hay lugar para privilegios, concesiones ni impunidad”, sentenció Cornejo, confirmando además que la Justicia ya instruye nuevas causas penales por el hecho.

El mensaje oficial remarcó que la prioridad absoluta para la gestión provincial radica en proteger la integridad del personal penitenciario y sostener la autoridad dentro de los complejos de detención. Según el Ejecutivo, ceder ante este tipo de demandas sentaría un antecedente peligroso para la seguridad del sistema presidiario.