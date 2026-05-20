El contundente apoyo de la CGT a Ulpiano Suarez tras un reclamo a Nación

Luego de que hace algunos días le exigiera a Nación políticas para asistir a las personas en situación de calle, este miércoles Ulpiano Suárez recibió un inesperado espaldarazo cuando la CGT Regional Mendoza acompañó su reclamo.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la central obrera expresó su apoyo al pedido formulado días atrás por el intendente capitalino y reclamó respuestas urgentes al Gobierno nacional frente al agravamiento de la situación social.

“Acompañamos y hacemos nuestro el pedido del Intendente Suárez al Gobierno Nacional”, reza el comunicado de la CGT Mendoza, el cual está firmado por Luis Márquez, dirigente de la UOM, y por Ricardo Letard, referente de Camioneros.

El reclamo de Ulpiano Suarez y el respaldo de la CGT

Cabe recordar que el reclamo de Suarez había sido dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, luego de la realización del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, llevado adelante en la Ciudad de Mendoza entre el 10 y el 13 de marzo.

Ese trabajo, impulsado por la cartera nacional, buscaba elaborar un “mapa integral, preciso y federal” sobre la problemática. En ese contexto, el intendente capitalino envió una nota formal para conocer cuál será el plan de acción del Gobierno nacional y coordinar medidas conjuntas sin superposición de tareas.

En respaldo a ese planteo, la CGT reclamó que “a través del Ministerio de Capital Humano, se activen de manera urgente las políticas públicas necesarias para asistir a las personas que se encuentran en situación de calle en nuestra provincia”.

La entidad sindical advirtió además sobre el deterioro de la situación social y vinculó parte del escenario actual con las políticas implementadas por el Ejecutivo nacional. “No podemos mirar para otro lado ante una realidad que se agrava día a día. Muchas de estas situaciones son consecuencia directa de las políticas implementadas por el propio Gobierno Nacional”, afirmaron.

Finalmente, desde la central obrera remarcaron que “el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones mínimas de vida digna” y exigieron “respuestas concretas, presupuesto y acción inmediata para los sectores más vulnerables y necesitados”.

El comunicado de la CGT Regional Mendoza