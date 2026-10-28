El consumo de los hogares sigue estancado: cuáles son los rubros más afectados

Según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), durante el pasado mes de septiembre el consumo de los hogares registró una caída interanual del 0,8%. En términos mensuales, no presentó variaciones frente a agosto.

En ese marco, el informe indica que la estabilidad mensual no alcanza para revertir el estancamiento que atraviesa la serie desestacionalizada desde fines de 2024. Además, el índice se ubicó un 2% por debajo del máximo alcanzado a principios de 2025.

Los rubros que más incidieron en la caída

Si bien el comportamiento de los distintos sectores fue dispar, varios registraron bajas interanuales. La mayor incidencia negativa correspondió a los rubros de transporte y vehículos, que tuvieron una caída del 5,5% y un aporte de -0,8% al resultado general. Según la CAC, el desempeño estuvo marcado por el retroceso en el patentamiento de automóviles, que no logró compensarse con el crecimiento de las motos.

También retrocedieron recreación y cultura, con una baja del 3,4% interanual y una incidencia negativa de 0,2%, e indumentaria y calzado, que cayó un 1,5% y restó 0,1% al índice.

Por su parte, los bienes de consumo masivo -conocidos como FMCG por sus siglas en inglés- bajaron un 1,2% frente a septiembre de 2025. En la comparación mensual, el indicador de este segmento retrocedió un 1%, y mantiene una tendencia decreciente durante el año.

Qué incidencias pueden llegar a tener la Inflación y el crédito

La CAC destacó que una desaceleración sostenida de la inflación sería clave para recomponer los ingresos reales y recuperar la capacidad de compra de los hogares. Sin embargo, el último registro mencionado en el informe mostró una aceleración al 1,9%, todavía en torno al 2%.

En paralelo, el crédito hipotecario mantiene una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo más moderado. El informe señala que el Gobierno busca darle un nuevo impulso mediante la utilización de fondos de la ANSES.

En este aspecto, desde la cámara sostienen que una nueva desaceleración inflacionaria podría permitir que vuelva a crecer el ingreso disponible de los hogares y, con ello, impulsar el consumo, especialmente el masivo.

Además, la recuperación generalizada del crédito, indican desde la CAC, será necesaria para reactivar la demanda de vehículos y electrodomésticos. En ese sentido, la cámara argumenta que la evolución de los ingresos y el financiamiento será determinante para que el consumo retome una senda de crecimiento sostenido.