El consumo de carne se desplomó 30% en Mendoza y el sector lanza una advertencia clave

La actividad cárnica en Mendoza atraviesa uno de sus momentos más delicados. Según la Cámara de Abastecedores, las ventas registraron una caída cercana al 30% en el último mes, en línea con el deterioro del poder de compra de la población (un factor que impacta directamente en el consumo cotidiano).

Edgardo Fretes, referente de la entidad, explicó al medio Mendoza Today que la retracción no distingue tipos de carne. “La falta de plata en la calle deprimió toda la demanda”, aseguró, al tiempo que remarcó que el fenómeno también alcanzó al pollo y al cerdo (productos que históricamente funcionaban como alternativa más económica frente a la carne vacuna).

En este contexto, el sector descartó aumentos en el corto plazo. Consideran que cualquier suba podría profundizar aún más la crisis. “El consumo no da para poner más plata, sería catastrófico”, advirtió Fretes (marcando el límite que hoy impone el mercado interno).

A esto se suma una pausa en las exportaciones (vinculada a la renovación anual de certificados obligatorios), lo que permitió volcar mayor volumen al mercado local y evitar presiones adicionales sobre los precios. Esta situación, aunque transitoria, funciona como un alivio frente a un escenario económico ya debilitado.

Por último, desde la cámara relativizaron el impacto de opciones emergentes como la carne de burro. Aseguran que no existe infraestructura ni escala suficiente para convertirla en una alternativa real (ni en el corto ni en el mediano plazo), por lo que el foco sigue puesto en sostener una actividad cada vez más condicionada por la caída del consumo.