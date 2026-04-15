El Conicet le suspendió la beca al hijo de Walter Bento

En un giro administrativo impulsado por la exposición pública del caso, el Conicet decidió dar marcha atrás con el beneficio otorgado a Nahuel Agustín Bento, hijo de Walter Bento. El organismo resolvió suspender la ejecución de la Beca Interna de Finalización de Doctorado que había recibido el hijo del exjuez federal luego de que se conociera su condena en el marco de la megacausa por corrupción en Mendoza.

La medida fue confirmada a través de una respuesta oficial a una solicitud de Acceso a la Información Pública que realizó diario MDZ. Según el documento, la institución científica optó por congelar el beneficio para “preservar la integridad ética y funcional de la institución” y evitar posibles perjuicios económicos al Estado.

Nahuel Bento, quien recibió una pena de 5 años de prisión por lavado de activos, tenía previsto iniciar su beca el pasado 1 de abril para radicarse en Buenos Aires y cursar su doctorado en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNAJ).

Sin embargo, el mismo día en que debía comenzar, el Conicet emitió la resolución dictando la suspensión de la beca. El organismo aclaró que esta situación se mantendrá vigente hasta que la sentencia judicial en contra de Bento quede firme.

Uno de los puntos que mayor controversia generó fue que el proceso de selección de Bento se realizó con éxito a pesar de su situación procesal. Desde el Conicet explicaron que:

La evaluación se limitó estrictamente a parámetros académicos (antecedentes y plan de trabajo).

Las bases de la convocatoria no exigían certificados de antecedentes penales ni los planteaban como un motivo de exclusión.



Más allá de lo académico, la beca de Nahuel Bento encendió alarmas judiciales. El traslado del joven a Buenos Aires, sumado a la mudanza de su hermano Luciano al exterior, dejaba a Facundo Bento (el tercer hijo del exjuez, quien posee una discapacidad) sin familiares directos para su cuidado en Mendoza.

Este escenario era interpretado por diversos sectores como una posible vía de escape legal para que Walter Bento —actualmente en prisión— pudiera solicitar nuevamente la prisión domiciliaria bajo el argumento de ser el único sostén y cuidador disponible para su hijo.