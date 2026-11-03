El Congreso busca que los delitos de abuso sexual infantil no prescriban: los proyectos en debate

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir una reforma del Código Penal para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores de edad y evitar que los acusados puedan beneficiarse del paso del tiempo para eludir la Justicia.

La discusión se desarrolla en la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, donde se encuentran en análisis 12 proyectos presentados por legisladores de diferentes espacios políticos.

El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita avanzar con una legislación que contemple los tiempos de las víctimas, especialmente de aquellas que sufrieron abusos durante la infancia y que, por distintas circunstancias, pudieron denunciar los hechos varios años después.

El debate cobró especial relevancia a partir de un caso ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña permaneció prófugo durante 14 años y, tras ser detenido, fue sobreseído porque la Justicia consideró que la causa había prescripto.

El caso que reavivó el debate en el Congreso

Alberto Martín del Valle, de 56 años, fue detenido en agosto pasado en Florencio Varela, después de permanecer prófugo desde 2012.

El hombre estaba acusado de haber abusado sexualmente de la hija de su entonces pareja, quien tenía 11 años al momento de los hechos, ocurridos en 2009 en la localidad bonaerense de Puán.

Sin embargo, luego de su detención, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida la acción penal por prescripción y dispuso su sobreseimiento por los delitos de abuso sexual agravado y tentativa de aborto.

La decisión fue apelada por Yamila Segovia, hermana de la víctima y abogada querellante, ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.

El caso volvió a poner en discusión los límites de la legislación vigente y la necesidad de impedir que la fuga de un acusado termine favoreciendo su situación judicial.

Los proyectos para modificar el Código Penal

Las iniciativas que analiza el Congreso presentan diferencias en sus alcances, aunque comparten la intención de modificar las reglas de prescripción para los delitos contra la integridad sexual.

Entre las propuestas se encuentran la imprescriptibilidad de determinados delitos sexuales, la suspensión de los plazos cuando el acusado permanece prófugo y el agravamiento de las penas.

El diputado nacional Luis Petri, de La Libertad Avanza, planteó la necesidad de contemplar los tiempos que requieren las víctimas para poder denunciar los hechos.

Por su parte, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, propuso establecer la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores y suspender el cómputo de la prescripción cuando el acusado se encuentre prófugo o en rebeldía.

Damián Arabia también impulsó modificaciones para ampliar la imprescriptibilidad, endurecer las sanciones y evitar que la fuga permita extinguir una causa penal.

En tanto, la diputada María Virginia Gallardo defendió una reforma que incorpora un nuevo artículo al Código Penal para establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos sancionados con prisión perpetua.

No todos los proyectos coinciden en eliminar los plazos de prescripción. Desde Unión por la Patria, Luciana Potenza propuso interrumpir su cómputo cuando el imputado permanece prófugo, al considerar que la ausencia total de plazos podría desalentar la investigación estatal.

Qué falta para que la reforma se convierta en ley

La Comisión de Legislación Penal continuará con el análisis de las iniciativas y convocará a especialistas y representantes de las víctimas para profundizar la discusión.

La intención es unificar los proyectos en un texto que reúna el mayor consenso posible y posteriormente realizar un plenario con la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes.

Por el momento, la reforma se encuentra en una etapa inicial de tratamiento legislativo y todavía no cuenta con dictamen.

El desafío del Congreso será establecer un nuevo marco legal que garantice el acceso a la Justicia de las víctimas de abuso sexual infantil, sin dejar de contemplar los principios constitucionales que rigen el derecho penal.