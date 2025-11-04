El cóndor hallado en Tunuyán podría haber ingerido plomo: qué dicen los médicos

Un cóndor andino joven fue rescatado en Tunuyán luego de ser hallado en el patio de una vivienda en la localidad de Los Árboles, lo que generó sorpresa entre los vecinos y una rápida intervención de las autoridades. El ave, símbolo de los Andes y una de las especies más emblemáticas de la fauna argentina, permanece bajo observación en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Ecoparque Mendoza, donde profesionales evalúan si sufrió intoxicación por plomo, una de las principales amenazas para su supervivencia.

El hallazgo ocurrió este lunes por la tarde, cuando una vecina advirtió al cóndor tirado en el suelo y dio aviso al 911. Efectivos de la Policía Rural acudieron al lugar y realizaron un operativo de rescate cuidadoso, trasladando al ave a una veterinaria local para sus primeros controles.

Según informó Radio Nihuil, se trata de un ejemplar de aproximadamente un año de edad, que presentaba una herida leve y posiblemente se habría caído de un árbol antes de ser encontrado.

Imagen ilustrativa.

Durante la noche, el cóndor fue recibido en el Ecoparque, donde ingresó en estado estable pero sin apetito, por lo que permanece en aislamiento y con cuidados intensivos. En las próximas horas, los profesionales realizarán radiografías y análisis de sangre para confirmar si existe presencia de plomo en su organismo, lo cual suele ocurrir cuando estas aves ingieren restos de animales cazados con municiones.

Parte de las muestras será enviada a la Fundación Bioandina, en Buenos Aires, entidad que colabora con el monitoreo y la rehabilitación de cóndores en toda la Argentina. Los especialistas confían en lograr su recuperación completa y su pronta reinserción en la cordillera mendocina, donde esta especie continúa dando señales de recuperación gracias a los programas de conservación desarrollados en los últimos años.

Desde el Gobierno de Mendoza, recordaron la importancia de no acercarse ni intentar manipular a un cóndor herido o desorientado. Ante una situación de este tipo, se recomienda avisar de inmediato a la Dirección de Recursos Naturales Renovables (teléfonos 261 4252090 / 4257065, interno 3411, de lunes a viernes de 8 a 13) o al 911 (Policía Rural).