El cóndor andino hallado en una casa en Tunuyán volvió a su hábitat natural

Luego de dos semanas de tratamiento y rehabilitación, la hembra de cóndor andino encontrada por una familia de Tunuyán en el techo de su casa fue reinsertada en su hábitat natural.

El operativo estuvo coordinado entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, Fundación Bioandina, Fundación Cullunche, Fundación SOS Acción Salvaje, la Subsecretaría de Ambiente de Nación, la Policía de Seguridad Rural y Aerolíneas Argentinas.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló que “este es un caso testigo más del cambio de paradigma que está llevando adelante el Ecoparque Mendoza” y destacó que el ave pudo regresar a su ambiente natural “gracias a un trabajo interdisciplinario, pero en particular al personal que ejerce con vocación su profesión en este centro de rehabilitación”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Fauna, Adrián Gorrindo, resaltó la colaboración de diversas instituciones y expresó: “Agradecemos especialmente la colaboración de la Fundación Cullunche, el Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Ambiente de Nación, la Policía de Seguridad Rural, la Red de Áreas Naturales Protegidas y Aerolíneas Argentinas por el traslado de las muestras biológicas”.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet destacó la importancia de “la participación ciudadana en estos casos“, a la cual calificó como “central“.

Cabe recordar que el tratamiento se activó luego del aviso de la familia que encontró el animal, el pasado 3 de noviembre. En aquel momento, el ave no podía emprender vuelo, por lo que la familia tunuyanina dio aviso al 911.

Con la alerta, el Ministerio de Energía y Ambiente activó el protocolo de rescate y personal del Área Natural Protegida Manzano Histórico – Portillo de Piuquenes y de la Policía Rural acudió al lugar para contener al ejemplar sin causarle estrés adicional y trasladarlo al Ecoparque Mendoza.

Ya en el Ecoparque, los especialistas realizaron una evaluación clínica completa que mostró un buen estado sanitario general, con condición corporal óptima y un peso de 8,9 kilos. Se tomaron muestras de sangre, se efectuaron estudios de hematología y bioquímica, determinación de plomo y radiografías, cuyos parámetros se ubicaron dentro de los valores esperables. Como medida preventiva se inició un tratamiento quelante de plomo mientras se esperaban los resultados enviados a laboratorios de Buenos Aires mediante Aerolíneas Argentinas, en el marco del Programa Nacional de Conservación del Cóndor Andino. Los análisis confirmaron que no había intoxicación por plomo, por lo que los veterinarios sospecharon una intoxicación leve por agroquímicos.

Con la evolución favorable, el ejemplar comenzó a alimentarse por sí mismo al día siguiente y fue trasladado a un recinto de gran tamaño con rocas y estructuras que reproducen su ambiente natural, diseñado para evitar la impronta y permitir comportamientos propios de la especie. Allí también utilizó una pileta para sus baños habituales, necesarios para el mantenimiento del plumaje.

Una vez completada la rehabilitación y constatada su recuperación total, el cóndor fue reinsertado en el Área Natural Protegida Manzano Histórico – Portillo de Piuquenes, dentro del territorio donde había sido encontrado.

El Ministerio de Energía y Ambiente recordó el rol clave del cóndor andino como especie carroñera y detalló que la provincia participa activamente en programas de conservación junto a Fundación Bioandina, organizaciones civiles y áreas protegidas.

Cabe resaltar que, en caso de toparse con fsuna silvestre herida o en riesgo, se recomienda no intervenir sin acompañamiento técnico y comunicarse con el Teléfono de Fauna (261 7503417), el correo [email protected]

, el portal ticketsform.mendoza.gov.ar o el 911 solicitando la presencia de la Policía de Seguridad Rural.