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El Concejo Deliberante de Ciudad ya tiene nuevas caras: cómo queda el reparto de poder

Ciudad avanzó con la jura de los concejales electos en octubre. El oficialismo que lidera el intendente Ulpiano Suárez tendrá amplia mayoría para sancionar ordenanzas.

Tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 y luego del amplio triunfo de la alianza de La Libertad Avanza con Cambia Mendoza, se concretó la renovación parcial del Honorable Concejo Deliberante de Ciudad, con el ingresos de cinco nuevos ediles y otro que renovó su cargo.

En una mañana soleada y con hinchada radical en las afueras del edificio, se llevó a cabo el acto de jura de los seis concejales que resultaron electos en las elecciones legislativas celebradas el pasado 26 de octubre de 2025.

En dicha instancia electoral, el frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo el 55,92% de los votos, alcanzando cinco bancas en el cuerpo legislativo. Por su parte, Fuerza Justicialista Mendoza logró el 17,92% de los sufragios, lo que le permitió acceder a una banca.

Con la presencia del intendente Ulpiano Suarez en el recinto, juraron como nuevos ediles Cecilia Rodríguez, Maximiliano Garrido, Carla Ernani, Tomás Dris y Laura Villarreal Occhionero, por el frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza; y Gustavo Caleau por Fuerza Justicialista Mendoza, quien renovó su mandato.

En tanto que los concejales que dieron por finalizado su mandato son: Alejandra Weintraub, Francisco Centorbi, Gladys Rodríguez y Susana Palmieri (Cambia Mendoza), junto a Lucas Carosio (PRO).

De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza quedó conformado de la siguiente manera: 8 bancas por el oficialismo: Marcelo Rubio, Cielo Daou, Rafael Bazán y Ernesto Giménez que continúan hasta el 2027 y los que se sumaron ahora: Cecilia Rodríguez, Maximiliano Garrido, Laura Villarreal Occhionero, Carla Ernani y Tomás Dris.

Por el lado de la oposición, el peronismo retuvo la banca de Gustavo Caleau y estará hasta el 2030. El Partido Verde, con Ricardo García y La Unión Mendocina con Gustavo Gutiérrez, siguen hasta el 2027.

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