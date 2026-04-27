El Concejo de Luján con un dato que inquieta: casi sin oposición

El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo inauguró una nueva etapa política marcada por un dato tan contundente como inusual: el oficialismo concentra prácticamente todo el poder legislativo, con 11 de las 12 bancas, mientras que la oposición quedó reducida a un solo representante.

La configuración, que no se replica en ningún otro departamento de Mendoza, expone una mayoría contundente que le otorga al Ejecutivo municipal un control casi absoluto sobre el cuerpo deliberativo, con capacidad para aprobar proyectos sin necesidad de negociar con otros espacios.

Una mayoría que redefine el equilibrio político

Tras la asunción de los nuevos concejales, el bloque oficialista —integrado por Cambia Mendoza junto a aliados como La Libertad Avanza— consolidó una hegemonía que impacta directamente en el funcionamiento institucional del Concejo.

En términos prácticos, esta composición le permite avanzar al intendente Esteban Allasino con ordenanzas, presupuestos y decisiones clave sin mayores obstáculos, lo que reduce al mínimo los márgenes de discusión interna y limita el rol de contrapeso que históricamente ejerce la oposición.

Una oposición en soledad

Del otro lado, el único concejal opositor es Germán Kemmling, del justicialismo, quien deberá desempeñar su rol en un escenario claramente adverso.

Consciente de esa desventaja numérica, el edil ya anticipó que su estrategia estará centrada en el trabajo territorial y en la construcción de agenda propia, más que en la disputa legislativa tradicional.

Un caso único en Mendoza

La situación de Luján de Cuyo marca un contraste con otros municipios de la provincia, donde, pese a mayorías claras, la oposición mantiene presencia suficiente para incidir en el debate.

Aquí, en cambio, la relación de fuerzas es extrema: un oficialismo con mayoría casi absoluta frente a una oposición reducida al mínimo.

Un esquema que, más allá de su legalidad, reabre el debate sobre la calidad institucional, el equilibrio de poderes y el rol de los concejos deliberantes como espacios de representación plural.