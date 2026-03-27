El Comedor UNCUYO llega a dos nuevas sedes universitarias: los detalles

La Secretaría de Bienestar Universitario ha puesto en marcha un nuevo sistema para descentralizar el acceso al menú estudiantil. Esta iniciativa responde a una necesidad histórica de las comunidades académicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) y la Facultad de Educación (Sede Centro).

La ampliación del servicio no solo implica el traslado de alimentos, sino la reafirmación de un derecho: el acceso a una alimentación nutritiva, equilibrada y económica para todos y todas las estudiantes de la Universidad, sin importar en qué unidad académica cursen sus estudios.

Logística y organización

Para garantizar la calidad de los platos, el sistema funcionará bajo una modalidad de pedidos con anticipación. El área de cocina y transporte coordinará las entregas basándose en un registro semanal previo, lo que permitirá optimizar los recursos y asegurar que cada estudiante reciba su vianda en su sede correspondiente.

¿Cómo acceder al servicio?

En primera instancia quienes deseen acceder a este derecho deberán registrarse en la oficina de Servicios Estudiantiles en la sede central del comedor universitario o por mail a [email protected], donde se les informara sobre los requisitos para poder recibir el menú en la unidad académica en la que cursan.

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