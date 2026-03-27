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El Comedor UNCUYO llega a dos nuevas sedes universitarias: los detalles

La Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCUYO anuncia la ampliación del servicio de menú estudiantil.

La Secretaría de Bienestar Universitario ha puesto en marcha un nuevo sistema para descentralizar el acceso al menú estudiantil. Esta iniciativa responde a una necesidad histórica de las comunidades académicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) y la Facultad de Educación (Sede Centro).

La ampliación del servicio no solo implica el traslado de alimentos, sino la reafirmación de un derecho: el acceso a una alimentación nutritiva, equilibrada y económica para todos y todas las estudiantes de la Universidad, sin importar en qué unidad académica cursen sus estudios.

Logística y organización 

Para garantizar la calidad de los platos, el sistema funcionará bajo una modalidad de pedidos con anticipación. El área de cocina y transporte coordinará las entregas basándose en un registro semanal previo, lo que permitirá optimizar los recursos y asegurar que cada estudiante reciba su vianda en su sede correspondiente.

¿Cómo acceder al servicio?

En primera instancia quienes deseen acceder a este derecho deberán registrarse en la oficina de Servicios Estudiantiles en la sede central del comedor universitario o por mail a [email protected], donde se les informara sobre los requisitos para poder recibir el menú en la unidad académica en la que cursan.

Mas información acerca de  Servicios Estudiantiles acá

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