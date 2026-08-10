El Circuito de Tiendas Creativas vuelve a la Ciudad con cinco nuevas propuestas

El Circuito de Tiendas Creativas vuelve a la Ciudad de Mendoza con una nueva edición para descubrir emprendimientos, proyectos de diseño y espacios culturales que forman parte del ecosistema creativo local. La propuesta, es de acceso gratuito con cupos limitados, por lo que requiere inscripción previa a través del siguiente formulario.
La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura a través de la Dirección de Industrias Creativas, busca conectar a mendocinos y turistas con los lugares donde se producen y comercializan objetos, obras y experiencias vinculadas al diseño y la cultura.
En esta nueva edición, el recorrido estará integrado por cinco espacios de la Ciudad de Mendoza. La propuesta permitirá conocer sus historias, conversar con sus creadores y descubrir los procesos que hay detrás de cada proyecto.
El circuito forma parte de un programa que reúne distintos espacios distribuidos en varios departamentos de la provincia. El objetivo es dar mayor visibilidad a los emprendimientos locales, generar vínculos entre quienes forman parte del sector y acercar estas propuestas al público.
Sobre los espacios participantes
- Florar Taller de Cerámica (Granaderos 826): talleres de cerámica y alfarería, además de producción de vajilla artesanal con materiales de Mendoza.
- El Taller de Artes y Oficios (Julio Argentino Roca 455): ofrece talleres y experiencias vinculadas a distintos oficios y al trabajo manual.
- Distriarte (Av. Godoy Cruz 363): tienda de insumos para artistas y artesanos, con cursos y capacitaciones en distintas técnicas.
- Café Mundial (Av. San Martín 1136): espacio de café de especialidad que combina arte, diseño, biblioteca y objetos de producción propia.
- DAMM (Lombardo 126): espacio dedicado al arte, el diseño y la formación, con cursos, talleres, charlas y eventos para creadores.