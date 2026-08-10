El Circuito de Tiendas Creativas vuelve a la Ciudad con cinco nuevas propuestas

El Circuito de Tiendas Creativas vuelve a la Ciudad de Mendoza con una nueva edición para descubrir emprendimientos, proyectos de diseño y espacios culturales que forman parte del ecosistema creativo local. La propuesta, es de acceso gratuito con cupos limitados, por lo que requiere inscripción previa a través del siguiente formulario.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura a través de la Dirección de Industrias Creativas, busca conectar a mendocinos y turistas con los lugares donde se producen y comercializan objetos, obras y experiencias vinculadas al diseño y la cultura.

En esta nueva edición, el recorrido estará integrado por cinco espacios de la Ciudad de Mendoza. La propuesta permitirá conocer sus historias, conversar con sus creadores y descubrir los procesos que hay detrás de cada proyecto.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

El circuito forma parte de un programa que reúne distintos espacios distribuidos en varios departamentos de la provincia. El objetivo es dar mayor visibilidad a los emprendimientos locales, generar vínculos entre quienes forman parte del sector y acercar estas propuestas al público.

Sobre los espacios participantes