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campaña hace tu parte

El CIO municipal de Tunuyán permitió detener sujetos que vandalizaban contenedores de basura

El Centro de Operaciones permitió dar a conocer dos lamentables situaciones de vandalismo en el departamento.

En una de estas últimas noches, personal del Centro Inteligente de Operaciones (CIO) de la Municipalidad de Tunuyán logró detectar distintas situaciones de vandalismo que se vinculaban con el tratamiento de la basura y los contenedores en los espacios públicos.

En estos casos en particular, los efectivos lograron ver a varios sujetos que estaban arrojando toda la basura del recipiente a la calle y provocando un incendio en los mismos residuos. Imágenes que muestran actitudes que afectan a la limpieza, los vecinos y van en contra de la campaña municipal de Hace Tu Parte.

En uno de los procedimientos, los operadores del CIO advirtieron que dos personas estaban retirando desechos de un contenedor para posteriormente desarmar una cocina y una heladera, dejando todos los restos esparcidos por la calle. Quedando identificados por la Policía tras un rápido procedimiento de los efectivos.

En otro de los casos, se ve claramente como un grupo grande de personas comienza a juntar objetos en la vía pública hasta que lo terminan incendiando, provocando un fuego que pone en riesgo a los vecinos y que genera contaminación.

Desde el municipio aseguraron que hoy en día se encuentran impulsando “la campaña de concientización “Hacé tu parte”, que promueve la correcta disposición de los residuos y el cuidado de los espacios públicos. Usar adecuadamente los contenedores, colocar las bolsas en los canastos y respetar el calendario de operativos de limpieza son acciones que requieren el compromiso de cada vecino”.|7

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