El CIN renovó sus autoridades y exige una ley para financiar a las universidades

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó adelante un nuevo plenario de rectoras y rectores en la provincia de La Pampa, donde no solo renovó sus autoridades, sino que también volvió a poner el foco en la necesidad urgente de garantizar el financiamiento de las universidades públicas.

En el encuentro participó la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, junto a representantes de distintas casas de estudio del país. Allí se definió que el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, asumirá la presidencia del organismo, mientras que Anselmo Torres, de la Universidad Nacional de Río Negro, ocupará la vicepresidencia.

Durante la reunión, las autoridades universitarias expresaron su preocupación por la situación actual del sistema y declararon la emergencia salarial y presupuestaria que atraviesan tanto las universidades como el sector científico. En ese contexto, insistieron en la necesidad de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, como herramienta clave para garantizar el funcionamiento del sistema

Además, reclamaron la convocatoria urgente a paritarias para recomponer los salarios del personal docente y no docente, en medio de un escenario que consideran crítico para la educación superior.

El documento difundido tras el plenario también instó a las autoridades nacionales a asegurar los recursos necesarios para sostener tanto la actividad académica como la investigación, advirtiendo que sin ese respaldo económico se pone en riesgo la continuidad del sistema universitario público.