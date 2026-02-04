Search
Instagram Facebook Twitter
picnic nave
CIUDAD DE MENDOZA

El ciclo “Picnics Musicales” continúa con un tributo a Shakira en los jardines de La Nave

La propuesta combina música en vivo y encuentros al aire libre con un homenaje a los grandes éxitos de la artista colombiana.

El ciclo cultural Picnics Musicales sigue sumando propuestas para disfrutar del verano en los jardines de la Nave Cultural. En esta nueva edición, el público podrá participar de una velada especial con música en vivo en un entorno al aire libre, pensada para compartir y relajarse.

La cita será este domingo 8 de febrero, a partir de las 19, con el espectáculo “Tributo a Shakira: Inevitable”, a cargo de la cantante Juli Guerci. La propuesta ofrece un show electroacústico que recorre algunos de los temas más emblemáticos de la artista colombiana, poniendo el foco en sus primeros discos y en una etapa que marcó su identidad musical.

El repertorio incluirá canciones de álbumes como Pies descalzos y ¿Dónde están los ladrones?, además de versiones inspiradas en su histórico Unplugged, con arreglos que resaltan la potencia vocal y el estilo característico de Shakira.

Juli Guerci estará acompañada por una banda integrada por Juan Pablo Staiti en guitarra, Luciano Vicario en teclado, Pablo Sánchez en batería y Horacio Munnia en bajo.

ETIQUETAS:

Nave culturalPicnics MusicalesTributo a Shakira

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

El ciclo “Picnics Musicales” continúa con un tributo a Shakira en los jardines de La Nave

Por: Violeta Díaz Costa

DGE

La DGE trabaja de cara al inicio del ciclo lectivo 2026

Por: Violeta Díaz Costa

Proyectos de cobre

Minería y RIGI: el Gobierno selló en Washington inversiones por US$14.000 millones

Por: María Orozco

Expectativas 2026

Optimismo desde JP Morgan: por qué creen que esta vez Argentina sí puede cambiar

Por: María Orozco

Justicia y niñez

La próxima semana, Diputados busca avanzar con el Régimen Penal Juvenil

Por: María Orozco

oficial

Mendoza congeló su índice de inflación y espera una definición del Indec tras el freno al nuevo IPC

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter