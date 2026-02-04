El ciclo “Picnics Musicales” continúa con un tributo a Shakira en los jardines de La Nave

El ciclo cultural Picnics Musicales sigue sumando propuestas para disfrutar del verano en los jardines de la Nave Cultural. En esta nueva edición, el público podrá participar de una velada especial con música en vivo en un entorno al aire libre, pensada para compartir y relajarse.

La cita será este domingo 8 de febrero, a partir de las 19, con el espectáculo “Tributo a Shakira: Inevitable”, a cargo de la cantante Juli Guerci. La propuesta ofrece un show electroacústico que recorre algunos de los temas más emblemáticos de la artista colombiana, poniendo el foco en sus primeros discos y en una etapa que marcó su identidad musical.

El repertorio incluirá canciones de álbumes como Pies descalzos y ¿Dónde están los ladrones?, además de versiones inspiradas en su histórico Unplugged, con arreglos que resaltan la potencia vocal y el estilo característico de Shakira.

Juli Guerci estará acompañada por una banda integrada por Juan Pablo Staiti en guitarra, Luciano Vicario en teclado, Pablo Sánchez en batería y Horacio Munnia en bajo.