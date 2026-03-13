Search
Finalissima

El Chiqui Tapia se plantó y propuso un estadio argentino para la Finalissima

El presidente de la AFA se mostró en contra de que la Finalissima entre Argentina y España se juegue en el Santiago Bernabéu.

Claudio “Chiqui” Tapia fijó postura sobre la sede de la Finalissima entre Argentina España. El presidente de la AFA rechazó la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu y expresó su deseo de que el partido se dispute en el estadio Monumental.

El dirigente habló este jueves en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde se presentó para declarar en la causa que investiga una presunta evasión en la AFA. Antes de ingresar al edificio fue abordado por la prensa y allí se refirió al tema.

 “Cumplimos con lo que quería el juez y por lo que fuimos citados. Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, expresó ante los periodistas.

La declaración del titular de la AFA marcó un claro desacuerdo con la posibilidad de que el partido entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa se dispute en el Estadio Santiago Bernabéu, tal como informaron distintos medios europeos en las últimas horas. La chance de que el encuentro se juegue en Madrid surgió luego de que se descartara a Qatar como sede debido a la situación bélica que afecta a la región de Medio Oriente.

MonumentalSelección argentinaFinalissimaeSPAÑA

