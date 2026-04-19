El Chacho Coudet y su primera prueba de fuego: recortar el historial con Boca

Boca y River se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Siempre hay polémica en torno al historial y qué se cuenta y qué no. La realidad es una sola y es que el Xeneize lleva una ventaja de 5 partidos por encima del eterno rival.

Con esta premisa, la primera obligación de los entrenadores será sumar un triunfo que cambie la realidad. Eduardo Coudet buscará lo que no pudo Marcelo Gallardo y acercarse en el historial, mientras que Claudio Úbeda tratará de repetir lo hecho meses atrás y lograr otro triunfo para estirar la diferencia.

Si bien con los años se quisieron cambiar las cifras, se deben tener en cuenta todos los que ocurrieron de manera oficial. Estos incluyen campeonatos locales, Copa Libertadores, Supercopa Sudamericana, Copa Sudamericana, Copa Argentina y otras copas nacionales.

Hasta el momento se jugaron 266 ediciones de este encuentro. 93 veces se impuso Boca, 88 River y hubo 85 empates. Siempre se habla de que el Millonario estuvo arriba en el historial, pero desde la década del 90 esto dejó de ser así por una gran racha del equipo que actualmente dirige Claudio Úbeda.

El Superclásico, en números

Sobre los 266 partidos disputados:

Boca ganó: 93 partidos

River ganó: 88 partidos

Empataron: 85 veces

En goles, la diferencia también favorece al conjunto azul y oro: