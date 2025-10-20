El CEO permitió recuperar a tres caballos que habían sido robado en Tupungato

Durante el fin de semana, la Policía Rural fue desplazada por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) hacia la finca Crespín, en Tupungato, donde personal de Comisaría 20 trabajaba por el abigeato de tres equinos.

Durante un rastrillaje conjunto que culminó en la zona de Ugarteche, se logró divisar a los animales: un macho padrillo criollo, un macho tordillo sin marca a fuego visible y un macho zaino sin marca a fuego visible. Tras la verificación, los equinos fueron identificados como los denunciados.

Por directivas del ayudante fiscal en turno, se continuaron las actuaciones correspondientes.

Recuperaron elementos robados

En un operativo similar, personal de la Unidad Especial de Patrullaje logró recuperar distintos elementos robados en Tupungato. Y es que, un robo se dio en una obra del Loteo Panochia de Villa Bastías y efectivos de la Policía actuaron en el momento.

Los mismos iniciaron un rastrillaje con personal de Canes y lograron recuperar una carretilla, rollo de membrana y un pico que habían sido ocultos en las malezas.