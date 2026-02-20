Search
CIUDAD DE MENDOZA

El Centro Móvil de Información Judicial estará disponible en la Ciudad con asesoramiento gratuito

Un vehículo del Poder Judicial llegará a Ciudad para brindar orientación legal sin costo a vecinos y vecinas.

El Centro Móvil de Información Judicial llegará a la Ciudad de Mendoza para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a la comunidad. La atención se realizará el viernes 27 de febrero, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en el predio de esa casa de estudios.

La iniciativa es impulsada en conjunto por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el Poder Judicial, y funcionará de 9:00 a 12:00. Durante ese horario, quienes se acerquen podrán recibir orientación sobre distintos temas vinculados al ámbito legal.

Entre los servicios disponibles se encuentran la información general sobre el funcionamiento del sistema judicial, asesoramiento sobre trámites, derivaciones y orientación acerca de las vías de acceso a la Justicia.

El equipo también responderá consultas relacionadas con derecho civil, de familia, penal, laboral y registral, además de brindar información en materia previsional y acompañamiento ante situaciones de violencia de género. Para una mejor atención, se recomienda asistir con la documentación vinculada a la consulta.

El Centro Móvil funciona desde 2007 por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia y la Secretaría de Información Pública, con el objetivo de acercar el acceso a la Justicia a toda la comunidad, especialmente a quienes enfrentan dificultades económicas o barreras para realizar trámites. Cada año, el dispositivo recorre los 18 departamentos de Mendoza, llevando asesoramiento y orientación legal a distintos puntos de la provincia.

