El Centro Móvil de Información Judicial brindará asesoramiento gratuito en la UNCuyo

La Ciudad de Mendoza, en conjunto con el Poder Judicial, llevará adelante una nueva jornada del Centro Móvil de Información Judicial, que ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

La actividad se realizará en la Facultad de Derecho, el miércoles 29 de abril, donde el equipo de profesionales atenderá consultas de vecinos y vecinas en horario de mañana. El servicio está destinado a toda la comunidad y no requiere turno previo.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán recibir orientación sobre distintos temas vinculados al ámbito judicial. Entre ellos se incluyen cuestiones de derecho civil, de familia, penal, laboral, registral y previsional, además de situaciones relacionadas con violencia de género.

El operativo también contempla información general, derivaciones a organismos correspondientes y asesoramiento sobre trámites judiciales y vías de acceso a la Justicia. La propuesta apunta a brindar respuestas concretas y acompañamiento a quienes necesiten resolver dudas legales.

Desde la organización recomiendan asistir con documentación vinculada a la consulta, en caso de contar con ella, para facilitar una mejor orientación por parte de los especialistas.

El Centro Móvil de Información Judicial es una iniciativa que funciona desde hace años en la provincia y recorre distintos puntos de Mendoza con el objetivo de acercar el sistema judicial a la ciudadanía. De esta manera, busca garantizar el acceso a la información y promover el ejercicio de derechos, especialmente en sectores que encuentran mayores dificultades para acceder a este tipo de servicios.