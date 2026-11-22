La Ciudad de Mendoza propone una alternativa diferente para conocer uno de sus espacios históricos más importantes. Durante diciembre, el Cementerio de la Capital abrirá sus puertas para realizar dos visitas guiadas nocturnas que permitirán recorrer su patrimonio histórico, artístico y arquitectónico.

Los encuentros se llevarán a cabo los días 1 y 15 de diciembre, a las 20, en el predio ubicado en calle San Martín 1100, de Las Heras. Cada jornada contará con un circuito temático distinto, pensado para conocer las historias de personalidades mendocinas y descubrir los detalles de sus tumbas y mausoleos.

La primera propuesta estará dedicada a “Ángeles”. El recorrido incluirá distintas tumbas y mausoleos con representaciones angelicales y permitirá conocer las historias de quienes descansan allí.

Entre las personalidades que formarán parte de la visita se encuentra Fuad Toum, abogado y maestro en Derecho Internacional, quien fue perseguido durante la última dictadura militar por defender a personas consideradas subversivas y enviado a una cárcel de máxima seguridad en Chaco.

También se conocerá la historia de José “Pepe” Carrieri, uno de los grandes artistas vanguardistas de Cuyo, y de Pedro Ribes, dibujante-proyectista de la Dirección de Arquitectura de Mendoza, que participó en los diseños de obras emblemáticas de los arquitectos Manuel y Arturo Civit.

Por otra parte, el segundo encuentro estará dedicado a la “Simbología Funeraria”. La propuesta buscará interpretar los significados de los elementos y representaciones presentes en algunas de las construcciones más particulares de la necrópolis.

El itinerario comenzará en el Panteón Militar, donde descansan soldados que participaron de la Campaña del Desierto. Luego continuará por el mausoleo de Rito Baquero, destacado por su arquitectura neogótica, y el de Bautista Grosso, cuya construcción generó controversias en la alta sociedad mendocina durante su diseño.

El cierre estará dedicado a Balbino Arizu, uno de los bodegueros más importantes de Mendoza, cuyo mausoleo se distingue por sus dimensiones, capacidad y belleza.

Ambas visitas son de entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través de Entradaweb y cupo limitado.