El “celular en caja”: la medida que tomó un colegio de la universidad

El Colegio Universitario Central (CUC), dependiente de la UNCUYO, pondrá en marcha un nuevo Régimen Institucional de Uso de Teléfonos Celulares. La medida central consiste en el resguardo obligatorio de los dispositivos durante toda la jornada, integrándose al Sistema de Convivencia Escolar (SCE).

Una medida de “cuidado”, no de prohibición

La directora de la institución, Andrea Radich, fue enfática al aclarar que el objetivo no es censurar la tecnología, sino proteger el entorno educativo. Según Radich, la escuela debe garantizar un espacio libre de las distracciones constantes del mundo digital para fomentar:

Vínculos humanos: Promover la interacción cara a cara entre los jóvenes.

Aprendizaje profundo: Evitar la fragmentación de la atención causada por las notificaciones.

Bienestar emocional: Reducir el impacto de la multitarea digital en la memoria y la salud mental.

El protocolo será estricto pero organizado. Así funcionará el día a día para los estudiantes:

Ingreso y resguardo: A las 8 cada alumno deberá apagar su equipo (o ponerlo en modo avión) y depositarlo en una caja institucional bajo llave ubicada en el aula. Supervisión: El proceso estará a cargo de preceptores y docentes, quienes custodiarán los dispositivos hasta el cierre del turno. Sin recreos digitales: A diferencia de otras normativas, en el CUC no se permitirá el uso del celular durante los descansos, buscando que los alumnos socialicen entre sí. Excepciones permitidas: El teléfono solo saldrá de su casillero en tres escenarios: Actividades pedagógicas planificadas por el docente.

Emergencias o situaciones de fuerza mayor autorizadas.

Necesidades médicas o educativas especiales avaladas por el Servicio de Orientación (SOE).

Desde el colegio explicaron que la decisión surge tras observar que los intentos previos basados en el “uso responsable” voluntario no fueron suficientes para mantener hábitos saludables. La evidencia pedagógica actual sugiere que la exposición permanente a pantallas afecta directamente la memoria de trabajo y la regulación de las emociones en adolescentes, según señala diario El Sol.