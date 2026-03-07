Search
El CCT “José Servando Burgos” de Tunuyán ofrece cursos de formación laboral para la comunidad

El CCT invita a todas las personas que quieran estudiar a inscribirse para los cursos del nuevo año lectivo

El Centro de Capacitación para el Trabajo – Formación Profesional N° 6-059 “José Servando Burgos”, ubicado en calle 5 de Diciembre s/n del Barrio Costa Azul de Colonia Las Rosas, desde hace 15 años ofrece cursos con rápida salida laboral a toda la comunidad.

Contando con cursos de capacitación y de formación profesional, los cuales realizan prácticas permanentes de cada especialidad. Donde los alumnos obtienen altos niveles de capacitación, que les permiten poder comenzar con sus propios emprendimientos o desempeñarse de la manera más eficiente en las empresas locales.  

Constantemente se realizan prácticas profesionalizantes y pasantías en empresas privadas y entes públicos, lo que enriquece la experiencia de los alumnos que asisten, potenciando así su futuro laboral. Esto es un aliado para crecer profesionalmente ofreciendo formación en:

  • Mecánica
  • Soldadura
  • Gasista
  • Electricidad
  • Construcciones en seco
  • Refrigeración
  • Programación
  • Operador de Pc
  • Reparación de pc
  • Turismo
  • Inglés
  • Mozos/as
  • Cocinero

La institución tiene abiertas las inscripciones para todas las carreras siendo de cupos limitados, los horarios de las mismas son de 18 hs a 21:30 hs, donde se le brinda a cada persona un asesoramiento personal en nuestra oferta educativa.

Los requisitos para poder ingresar son ser mayor de 16 años para los cursos de capacitación y mayores de 18 años para los de formación profesional, presentar fotocopia de D.N.I. y constancia de Cuil.

¡Transforma tus habilidades, transforma tu vida!

