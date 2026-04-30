El cargo nacional que ocupará la mendocina Mercedes Llano

La dirigente mendocina Mercedes Llano dio un salto en su proyección política nacional: fue electa presidenta del Partido Demócrata Nacional y ya asumió formalmente el cargo.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde destacó el valor histórico del espacio y el rol que busca consolidar en el escenario político actual.

Un liderazgo con sello liberal y federal

En su primer mensaje como titular del partido, Llano definió al espacio como “custodio histórico de las ideas de la libertad” y remarcó su identidad federal, liberal y conservadora.

“Un orgullo enorme formar parte de un partido federal, liberal y conservador que fue el primero en acompañar a Javier Milei en 2023, luchando por los valores de la libertad en absoluta soledad”, expresó.

De esta manera, la dirigente mendocina no solo asumió la conducción formal del partido, sino que también dejó en claro el posicionamiento ideológico que buscará reforzar durante su gestión.

Hoy asumo la presidencia del Partido Demócrata Nacional, custodio histórico de las ideas de la libertad.

Un orgullo enorme formar parte de un partido federal, liberal y conservador que fue el primero en acompañar a @JMilei en el 2023, luchando por los valores de la libertad en… pic.twitter.com/qNI76mmkl8 — Mechi Llano (@LlanoMechi) April 28, 2026

El respaldo a Milei y la referencia histórica

En su mensaje, Llano vinculó al Partido Demócrata con el proceso político que llevó a Javier Milei a la presidencia, destacando el acompañamiento temprano al actual mandatario.

Al mismo tiempo, apeló a una referencia histórica para definir la identidad del espacio: la Generación del 80.

“Somos los herederos de la Generación del 80 que, en base a la fe en el liberalismo, la modernidad y la razón, transformó a Argentina en una potencia”, sostuvo.

La mención no es menor: busca anclar el presente del partido en una tradición política que reivindica el orden institucional, el desarrollo económico y las ideas liberales.

Continuidad y renovación

Llano también dedicó un tramo de su mensaje a agradecer al presidente saliente, Carlos Balter, por su gestión al frente del partido.

“Un especial agradecimiento a Carlos Balter por su compromiso y el legado que deja”, señaló.

En ese marco, planteó que su desafío será continuar ese camino, pero con una impronta propia: “Asumo con la responsabilidad de seguir haciendo grande el partido y de ponerle todavía más corazón a esta tarea”.

Su conducción se dará en un contexto donde el partido busca consolidar su rol dentro del universo liberal y fortalecer su vínculo con el oficialismo nacional, sin perder su identidad histórica.