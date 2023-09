El capitán de la selección de Países Bajos llenó de elogios a Lionel Messi: qué dijo

Louis Van Gaal es conocido por sus declaraciones polémicas, pero esta vez sus palabras han generado una fuerte controversia en el mundo del fútbol. Durante la gala de los premios de la Eredivisie en Utrecht, el exentrenador de la selección de Países Bajos arremetió contra Argentina y su título en la Copa del Mundo de Qatar 2022, sugiriendo que el triunfo estaba “premeditado” para que Lionel Messi levantara el trofeo.

Sin embargo, estas afirmaciones no fueron bien recibidas por el capitán de la selección neerlandesa, Virgil van Dijk, quien se desmarcó de los comentarios de Van Gaal. Van Dijk, que lideró a su equipo en el último Mundial, no compartió la visión de su exentrenador y dejó claro que no estaba de acuerdo con la insinuación de que Messi debía ser campeón del mundo.

“Es su opinión. Cada uno tiene permiso para tener su opinión. En este caso, no comparto esa opinión”, afirmó rotundamente Van Dijk, quien también sugirió que sus compañeros de equipo no están de acuerdo con las declaraciones de Van Gaal.

El arquero Mark Flekken, que no fue convocado para el Mundial de Qatar y ahora forma parte del equipo bajo las órdenes de Ronald Koeman, también comentó las palabras de Van Gaal. Flekken reveló que los jugadores habían discutido las declaraciones del exseleccionador nacional y que, personalmente, no compartía esa opinión durante el Mundial.

El polémico gesto de Messi que enfureció al director técnico de Países Bajos

Las declaraciones de Louis Van Gaal habían generado controversia previamente, y Messi incluso reconoció haberle dedicado un gesto desafiante durante un partido en respuesta a los comentarios despectivos del exentrenador. El capitán argentino argumentó que Van Gaal había faltado al respeto y que sus palabras carecían de sentido. La controversia en torno a estas declaraciones continúa siendo un tema candente en el mundo del fútbol.