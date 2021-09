En sus redes sociales, el músico mostró las consecuencias del ataque homofóbico del que fue víctima en las ultimas horas.

La noticia impacta por la gravedad de lo sucedido, un ataque homofóbico en los tiempos que corren y potenciado además porque la victima es Leo García; uno de los músicos nacionales más versátiles e innovadores del rock de la ultima década.

La novedad se conoció en las ultimas horas y fue el propio García quien se filmó relatando lo sucedido: «Miren cómo me pegaron, no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto» y aseguró que le pasó «por ser homosexual».

«Hablé con un chico, le tiré una onda gay y cuando le tiré una onda gay así respondieron», explicó y denunció que «la homofobia en este país no para».

Imágenes sensibles.

El hecho sucedió en la zona de General Rodríguez. La Unidad Fiscal número 9 abrió una investigación de oficio al tomar conocimiento a través de las redes sociales de la agresión física hacia el músico.

Personal policial acudió al domicilio del cantante y logró entrevistarlo por medio del portero eléctrico del edifico. Sin embargo, García manifestó que hará la denuncia durante el día.

Biografía

Leo García nació en 1970 en la localidad de Moreno Buenos Aires, durante años incursinó e innovó en el mundo de la música buscando sonidos y melodías alternativas fusionado el folclore, el tecno y el rock. Su versatilizad lo llevó a producir cerca de 16 discos con canciones reconocidas como: Morrisey, Isla, Reirme más, El milagro del pop, entre otras.

Su perfil lo llevó a trabajar y conformar una amistad con el propio Gustavo Cerati y hasta ser parte de la vuelta se Soda Stereo en la gira «Me verás volver».

Tesoro – García ft. Cerati

Mirá nuestras Noticias en 1 Minuto