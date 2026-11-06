El candidato que esquivó la foto del consenso económico y salió a mostrar gestión

Mientras gran parte de la política oficialista se mostró en el consenso económico que propone una agenda de desarrollo provincial, y que en definitiva compromete a los futuros intendentes y al sucesor de Alfredo Cornejo, dos de los candidatos no se aparecieron por la sede de la Bolsa de Comercio.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema estuvo ausente (está de viaje) y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, anduvo por el sur entregando equipamiento educativo para apuntalar el uso de tecnología en las aulas. Fueron cerca de 26 establecimientos educativos de General Alvear los que recibieron 510 computadoras y 10 pizarras digitales.

La distribución se realizó de acuerdo con las características y necesidades de cada establecimiento. Diez escuelas recibieron carros tecnológicos completos, con 30 computadoras para estudiantes, una para docentes y una pizarra digital. En conjunto, esos establecimientos concentraron 310 equipos y las diez pizarras.

Otras cuatro instituciones incorporaron carros con 20 computadoras cada una, mientras que doce escuelas recibieron cajas informáticas con diez dispositivos por establecimiento.

Del total de equipos distribuidos, 500 están destinados a estudiantes y diez al uso docente. Una escuela primaria rural con una matrícula de apenas cinco alumnos tendrá un esquema de atención específico, adaptado a sus dimensiones.

García Zalazar sostuvo que el objetivo es que el acceso a la tecnología no dependa del lugar donde viven los estudiantes y que las herramientas digitales puedan incorporarse a las propuestas de enseñanza.

El operativo también incluyó recursos para el nivel inicial y la primera infancia. En General Alvear se entregaron 36 bicicletas: seis de rodado 12 para jardines y otras 30 de rodado 9,5 destinadas a Centros de Desarrollo de la Primera Infancia (CEPI).

La distribución alcanzó además a San Rafael y Malargüe, donde se entregaron otras 22 bicicletas rodado 12: 18 para San Rafael y cuatro para Malargüe.