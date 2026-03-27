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Presión al Gobierno

El campo pidió por un “cronograma de eliminación definitiva” de las retenciones

La Sociedad Rural pidió eliminar retenciones de forma definitiva. Buscan consolidar el crecimiento.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reclamar la eliminación de retenciones al campo y pidió al Gobierno un cronograma de eliminación definitiva, en un contexto marcado por el crecimiento del sector agropecuario.

El pedido surge tras un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó un “boom absoluto” en el agro. Desde el sector respondieron que este crecimiento debe consolidarse con menos impuestos y mayor previsibilidad económica.

En un comunicado, la SRA sostuvo que es momento de profundizar el alivio fiscal y avanzar hacia la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX), a los que consideran un límite para el desarrollo productivo.

El campo remarcó que responde con inversión, producción y empleo cuando existen reglas claras, y advirtió que la carga impositiva actual condiciona ese crecimiento.

Además, señalaron el impacto del conflicto en Medio Oriente, que elevó los costos de insumos como la urea y el combustible, afectando la logística y la rentabilidad.

Para el sector, la Argentina tiene una oportunidad histórica de potenciar su agroindustria si avanza en la eliminación de retenciones, lo que permitiría aumentar las exportaciones y mejorar la economía.

En ese sentido, afirmaron que una menor presión fiscal ampliaría la base imponible y generaría mayores ingresos vía Ganancias e IVA, en lugar de depender de tributos como los DEX.

Por su parte, Caputo proyectó una cosecha récord y estimó que las exportaciones agropecuarias podrían crecer hasta los 42.000 millones de dólares, consolidando al campo como un motor clave de la economía argentina.

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