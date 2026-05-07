El campo mendocino despertó preocupación tras asegurar que atraviesan una de sus peores crisis

La Sociedad Rural del Oeste Argentino lanzó una fuerte advertencia sobre el presente de la actividad agropecuaria en Mendoza y describió un escenario crítico para la ganadería provincial. En un extenso documento, la entidad sostuvo que el consumo de carne vacuna atraviesa su nivel más bajo en cien años y alertó sobre una caída sostenida del stock ganadero, al punto de que Mendoza produce menos del 10% de la carne que consume.

Entre las principales críticas, señalaron el deterioro de los caminos rurales, el alto costo de las vacunas (que aseguran son las más caras del país) y la existencia de organismos “obsoletos” que, según expresaron, “le sacan al productor en vez de aportarle”. También cuestionaron el incumplimiento de la Ley 7074 y denunciaron una estructura estatal “sobredimensionada” frente a productores cada vez más golpeados económicamente.

Otro de los datos que más preocupación generó fue la caída del índice de destete bovino. Según indicaron, Mendoza perdió cerca de 60 mil terneros y actualmente el destete se ubica por debajo del 46% (muy lejos de los niveles considerados eficientes para la actividad). A esto se suma, según remarcaron, una fuerte desarticulación entre las etapas de cría, recría, engorde y faena, pese a que la provincia cuenta con unas 9 millones de hectáreas con potencial ganadero.

Frente a este panorama, la entidad propuso avanzar en un “Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario” para toda la región de Cuyo. El proyecto incluye desde la aplicación plena de la Ley 27.066 para zonas áridas y semiáridas hasta medidas concretas como reconvertir fincas abandonadas en áreas forrajeras, impulsar sistemas de riego con energías renovables y construir acueductos en zonas marginales (utilizando incluso fondos de Portezuelo del Viento). También plantearon programas de mejoramiento genético, destete precoz, retención de vientres y financiamiento integral para toda la cadena cárnica.

Además, reclamaron una “Ley de carne en origen”, la creación de un frigorífico exportador y un fondo de fomento ganadero financiado con impuestos nacionales y provinciales vinculados al sector. “El oeste del país es el futuro de la ganadería argentina”, afirmaron desde la Sociedad Rural, que aseguró estar recorriendo distintos oasis productivos mendocinos con el objetivo de construir políticas de Estado a largo plazo junto a Nación y Provincia.