Mendoza entra en la segunda mitad de la semana con lo que será un clima cálido a lo largo de la jornada. Esto lo confirmó la Dirección de Contingencias Climáticas en su pronóstico. Con esto se espera que este jueves sea un día caluroso en la provincia. También es esperado que el cielo se encuentre parcialmente nublado.

Si bien se esperaba que las temperaturas cayeran, esto se va a retrasar un poco. Pues el día de hoy la térmica se va a mantener similar respecto al miércoles. De esta manera la máxima anunciada para la fecha es de 32°C. La cual va a ir oscilando con una mínima que se acercará a los 19°C.

La temperatura no cambiará, pero las eventualidades si van a verse afectadas. Pues tras varios días de alertas por lluvia, para la jornada no se han emitido alertas. Ante esto no se esperan posibles contingencias en el territorio. Lo que sí se anunció es la presencia de

Llegado el día viernes se va a ver una nueva caída mínima de las temperaturas y la aparición del sol sin interrupciones. Ante esto, la máxima se va a acercar a los 30 grados con la presencia de vientos leves que aparecerán desde el este. Ya para la fecha se espera que las lluvias cedan.

¿Cómo estará el fin de semana?

El sábado dará arranque al fin de semana con lo que será una jornada muy calurosa. Pues se espera que la máxima se levante por encima de los 35 grados. Sumado a que el cielo estará totalmente descubierto. También se espera que se hagan presentes corriente de viento del sector noreste.

La semana por fin se cerrará con lo que será un domingo también extremadamente caluroso. Pues la máxima se aproximará a los 36 grados, con posibles variaciones con una mínima de 21 grados. El cielo estaría parcialmente nublado con cierta inestabilidad climática.