Search
Instagram Facebook Twitter
tarifasdeluzaumento_1_crop1682433132513.jpg_874329685
todo en alza

El bolsillo no da respiro: sube todo en noviembre

En noviembre, los incrementos en transporte, energía, alquileres y prepagas volverán a impulsar el gasto de los hogares. Con la inflación por encima del 2%, el cierre del año se perfila con más presión sobre los precios.

Los incrementos en alquileres, tarifas de energía, transporte y servicios de salud privada impulsarán en noviembre el gasto de los hogares, en un cierre de año marcado por una presión inflacionaria más fuerte y un índice de precios que vuelve a superar el 2%.

En la previa de las elecciones legislativas, la inflación retomó una tendencia ascendente —con una suba del 2,1% en septiembre—, aunque todavía por debajo de la volatilidad cambiaria. Según el Ministerio de Economía, esto demuestra un bajo nivel de traslado de la devaluación a los precios internos.

Las estimaciones de consultoras privadas indican que en octubre se mantuvo un comportamiento similar, con aumentos notorios en alimentos y bebidas no alcohólicas, los rubros que más golpean a los sectores de menores ingresos. En tanto, noviembre llegará con una presión adicional por la actualización de tarifas y servicios.

En cuanto a los alquileres, los contratos que se actualizan anualmente mediante el Índice de Contrato de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una suba del 42,2% en noviembre. Para los ajustes trimestrales o cuatrimestrales se aplicará el proporcional correspondiente.

Las empresas de medicina prepaga también aplicarán incrementos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes. Desde el sector señalan que las tarifas de la cobertura privada aún están en proceso de recuperación tras los congelamientos aplicados en años anteriores y que los aumentos buscan acompañar la evolución general de los precios.

Por último, se sumarán nuevos incrementos en las tarifas de energía. Según la Secretaría de Energía, el gas natural tendrá un aumento promedio del 3,8% en noviembre, mientras que la electricidad registrará una suba de magnitud similar, cuyo detalle se publicará el lunes.

ETIQUETAS:

aumentostarifasluzgastransporte

+ Noticias

AYSAM

Se viene un nuevo corte masivo de agua en el Gran Mendoza durante el fin de semana: ¿qué pasará en Valle de Uco?

Por: Lucian Astudillo

todo en alza

El bolsillo no da respiro: sube todo en noviembre

Por: Redacción NDI

DESCUENTOS INDEBIDOS

Por fallas en el sistema, liquidaron mal el sueldo de los docentes: ¿cuál fue el problema y qué dijo la DGE?

Por: Lucian Astudillo

Futuro del agro mendocino

Avanza en Mendoza una ley para evitar la contaminación entre cultivos: de qué se trata

Por: María Orozco

diputados y senadores

Mendoza está cada vez más cerca de hacer obligatorios los debates entre candidatos

Por: Redacción NDI

VERANO 25/26

Si estás pensando ir desde Mendoza hasta Brasil tenés que conocer el precio de esta vacuna obligatoria

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter