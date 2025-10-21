El BID otorgó US$500 millones al PAMI para fortalecer la atención sanitaria

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un Préstamo Basado en Resultados (PBR) por u$s500 millones destinado al PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados). La operación tiene como propósito mejorar la cobertura, la calidad de atención y la eficiencia en la gestión sanitaria del organismo.

El financiamiento fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID el 15 de octubre y forma parte de la Estrategia País 2025-2028, diseñada para impulsar el desarrollo económico y social de Argentina. El crédito tendrá un plazo de amortización de 25 años y un período de gracia de 5 años y medio, con una tasa de interés vinculada a la SOFR de la Reserva Federal.

De acuerdo con el comunicado oficial, el programa se implementará a través de cuatro ejes estratégicos:

Mejorar la atención integral de enfermedades crónicas.

de enfermedades crónicas. Ampliar el acceso a tratamientos oncológicos .

. Fortalecer los servicios de cuidado para personas con dependencia funcional.

para personas con dependencia funcional. Elevar la calidad de atención institucional del INSSJP.

Javier Milei junto al presidente del BID, Ilan Goldfajn.



El BID busca además consolidar una gestión pública basada en evidencia, promoviendo el uso de datos institucionales del PAMI para la toma de decisiones y el diseño de políticas sanitarias más efectivas.

El programa beneficiará a más de 5,4 millones de afiliados en todo el país y se ejecutará a través de la red de centros propios del PAMI, junto con prestadores públicos y privados.

Este financiamiento forma parte de un paquete global de apoyo del Grupo BID de u$s10.000 millones para la Argentina entre 2025 y 2028. De ese total, u$s7.000 millones se destinarán al sector público y u$s3.000 millones a través de BID Invest, para promover la inversión privada.

Según el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la medida permitirá fortalecer la inversión en capital humano, consolidando una estrategia de largo plazo orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores argentinos.