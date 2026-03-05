El beneficio de PAMI que pocos jubilados conocen

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con un beneficio que muchos jubilados y pensionados aún desconocen: la posibilidad de acceder a anteojos gratis a través de su cobertura médica. Aunque la prestación está vigente desde hace tiempo, la falta de información hace que gran parte de los afiliados no sepa que puede solicitarla.

La obra social de los adultos mayores incluye dentro de sus servicios la entrega de lentes recetados sin costo. La iniciativa busca facilitar el acceso a un elemento fundamental para la vida cotidiana y evitar que los jubilados tengan que afrontar gastos elevados para cuidar su salud visual.

El beneficio está disponible para los afiliados que cuenten con indicación médica. A través del programa se puede obtener un par de anteojos para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales por año.

Para iniciar el trámite, el primer paso es consultar a un oftalmólogo de la cartilla de PAMI. El profesional deberá emitir una Orden Médica Electrónica con la prescripción correspondiente.

Con esa indicación, el afiliado puede dirigirse a una óptica adherida a la red del organismo para realizar la prueba y elegir el modelo disponible. Además de la receta médica, es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad y la credencial de afiliación.

Una vez completado el trámite en la óptica, los lentes se encargan y se entregan en un plazo que puede variar según el establecimiento donde se realice la gestión.