El BCRA aprovechó la baja del dólar y adquirió US$176 millones

El dólar profundizó este lunes su tendencia bajista en el mercado local y registró la mayor caída diaria del año, situación que fue aprovechada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para realizar una compra récord de US$176 millones y reforzar sus reservas internacionales.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense cerró con un retroceso de 16 pesos, ubicándose en $1407 para la compra y $1416 para la venta. Esta caída del 1,1% igualó la marca del 17 de noviembre y llevó al tipo de cambio a su nivel más bajo desde finales de noviembre de 2025. Con este movimiento, la brecha con el techo de la banda cambiaria, fijada en $1578,71, se amplió al 11,5%, la mayor distancia técnica desde septiembre pasado.

El fuerte predominio de la oferta de divisas permitió al BCRA capturar más del 40% del volumen operado en el segmento de contado, que totalizó US$430,9 millones. La adquisición de US$176 millones representó la mayor compra diaria desde mediados de enero, en el marco de las metas de acumulación de reservas.

En el segmento minorista, el dólar Banco Nación cerró a $1440, mientras que el promedio en entidades privadas se ubicó en $1446. Entre los dólares financieros, el dólar MEP retrocedió a $1438,50 y el Contado con Liquidación (CCL) perforó los $1500, con un promedio de $1488. En el mercado informal, el dólar blue llegó a $1430, su valor más bajo en dos meses.

El contexto de calma cambiaria y la continuidad del esquema de carry trade, incentivado por la política monetaria de “rienda corta”, impulsaron una recuperación de los activos argentinos. En este marco, el Riesgo País cedió 10 unidades y se ubicó en 502 puntos básicos.

En Wall Street, las acciones argentinas (ADRs) registraron subas de hasta el 6%, con destaque para los sectores bancario y energético. En paralelo, los contratos de dólar futuro operaron en baja, con caídas de hasta 1,4%, ante la expectativa de una mayor liquidación de divisas de cara al inicio de la cosecha gruesa entre marzo y abril.



