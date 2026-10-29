El Barça Academy Campus regresa a Mendoza y suma por primera vez el hockey sobre patines

Mendoza se prepara para vivir una edición histórica del Barça Academy Campus. En el marco de esta experiencia de formación deportiva, la propuesta redobla su apuesta por la provincia e incorpora, por primera vez en el país y en el mundo, un campus de hockey sobre patines inspirado en la metodología y los valores del FC Barcelona.

El fútbol tendrá como sede Luna India, predio ubicado en Maipú que dispone de cinco canchas de fútbol 11 de césped natural, espacios para meriendas, restaurante exclusivo para los participantes y áreas destinadas a los entrenadores, vestuarios diferenciados para niñas y niños, cobertura médica permanente, servicios de emergencia y seguridad privada durante toda la jornada.

Por su parte, el campus de hockey sobre patines se desarrollará en el Club Municipal Giol, también en Maipú. De esta manera, ambas disciplinas se llevarán adelante de forma simultánea, cada una en un espacio preparado para el desarrollo de sus actividades deportivas.

La nueva edición se desarrollará a partir del lunes 1 hasta el viernes 5 de febrero de 2027 y reunirá durante cinco jornadas a niños, niñas y jóvenes en torno al deporte, el aprendizaje y los valores que distinguen a una de las instituciones deportivas más reconocidas internacionalmente.

El campus de fútbol contará con coaches vinculados a Barça Academy, quienes estarán a cargo de las capacitaciones y las actividades deportivas, con una propuesta orientada al desarrollo técnico, táctico y personal de los participantes. La metodología de trabajo buscará transmitir no solo conocimientos específicos de la disciplina, sino también valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, el compromiso y el trabajo en equipo.

El Barça incorpora el hockey sobre patines a su propuesta de formación

La gran novedad de 2027 será la incorporación de una experiencia de formación de hockey sobre patines, que se desarrollará de manera simultánea al campus de fútbol. Se trata de una iniciativa inédita que tendrá a Mendoza como punto de partida y que marcará un precedente en la expansión internacional de las propuestas formativas vinculadas al FC Barcelona.

La elección de la provincia responde a una razón deportiva y cultural: Mendoza y San Juan son dos de los principales referentes argentinos del deporte, con una destacada trayectoria y un importante nivel de desarrollo tanto en las categorías masculinas como femeninas.

La iniciativa representa un paso significativo para Mendoza, que no solo volverá a recibir una propuesta internacional de primer nivel, sino que también quedará vinculada a un acontecimiento inédito en la historia de los campus de la institución: el desarrollo del primer campus de hockey sobre patines del FC Barcelona en el mundo.

En esta nueva etapa, la provincia vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del proyecto, con una edición que amplía sus horizontes y suma una disciplina estrechamente vinculada con la identidad deportiva de la región.

La combinación de fútbol y hockey sobre patines permitirá ampliar el alcance de la iniciativa y ofrecer nuevas oportunidades de formación, con el objetivo de que los participantes puedan desarrollar sus habilidades en un entorno que promueve tanto el crecimiento deportivo como el personal.

Inscripciones y más información

La información oficial sobre modalidades, valores e inscripciones se encuentra disponible en los siguientes sitios:

Campus Mendoza Fútbol 2027: www.mendoza.campusargentina.barcaacademy.com

Barça Academy Argentina: www.barcaacademyargentina.com